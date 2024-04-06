Какие знаки зодиака считаются земными и почему. Характер и судьба земных знаков зодиака.

Огонь, Земля, Воздух и Вода — это четыре стихии в астрологии, и каждый знак зодиака подпадает под один из этих элементов и приобретает определенные черты личности, связанные с правилами этих стихий. Например, знак Земли будут устойчивыми деятелями, творцами и организаторами зодиака. В этой статье мы углубимся в то, что такое земная энергия, а также как найти баланс, если вы сами принадлежите к земному знаку.

Стихия земли в знаках зодиака — что нужно знать

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Знаки Земли — самые приземленные люди на планете. Они известны своей стабильностью, прагматичностью и непоколебимостью. Знаки Земли привносят в жизнь практический подход, желая получить факты и ответы, прежде чем принимать какие-либо важные решения. Они открыты и ожидают того же от окружающих, изо всех сил стараясь ладить с людьми хаотичными, деструктивными, безответственными или ненадежными, хотя это не означает, что они сами невосприимчивы к такому поведению.

Несмотря на свою практичность, земные знаки совсем не скучны. Чувствительные до глубины души, они любят коллекционировать материальные объекты, особенно когда относятся к себе как к награде за всю свою тяжелую работу. Они особенно гармоничны со своими чувствами, а это значит, что у них вкусные блюда, безупречный вкус в моде и они составляют потрясающие плейлисты. Никогда не отказываются от проекта или отношений, они будут продолжать все и оставаться дружелюбными до самого конца.

Стихия Земли / Источник: freepik.com

Какие знаки зодиака считаются земными

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Дева (24 августа по 23 сентября).

Козерог (22 декабря – 20 января).

В астрологии есть три земных знака: Телец, Дева и Козерог.

Стихия Земли / Источник: freepik.com

В чем сила стихии земли

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Земля – самая устойчивая и приземленная стихия в астрологии. Знаки этой стихии более женственны по своей природе и могут наслаждаться роскошью, но они также внимательны к планированию, экономии и составлению бюджета. Когда дело доходит до любви, знаки Земли становятся надежными любовниками.

Земля также несет в себе больше энергии "Инь", наряду с водой, тогда как огонь и воздух являются "Янь". Это делает земную энергию знаков не только женственной, но и вызывает желание иметь прочную основу, чем у других.

Элемент земли тесно связан с физическими чувствами и является скорее восприимчивым, чем агрессивным, но это не значит, что он слабый. Элемент земли силен, вынослив и миролюбив.

Стихия Земли / Источник: freepik.com

Характер земных знаков зодиака

Знаки Земли — миролюбивые и терпеливые строители зодиака. Именно они создают и создают красоту для мира через свою художественную призму. Их укорененная энергия позволяет им быть заземленными, не позволяя их эго взять над ними верх. Их практичный и спокойный характер позволяет им подходить к жизни осторожно и внимательно.

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Наши земные знаки — Телец, Дева, Козерог — являются деятелями, творцами и организаторами зодиака. Их творческие и инновационные способности не имеют себе равных Они укоренены и обоснованы в своем подходе к жизни и побуждают других следовать их примеру. Их работа, финансы и образ жизни отражают их приземленность, и они действительно относятся к тому типу людей, которые будут усердно работать, чтобы играть еще усерднее.

Характеристика знаков Земли:

Заземленный.

Чувственный.

Структурированный.

Лояльный.

Прилежный.

Практичный.

Стихия Земли / Источник: freepik.com

Судьба земных знаков зодиака

Земные знаки любят рутину, и для них важно иметь структуру дня: от постоянного графика сна до стабильного режима тренировок.

Телец

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Тельцы обладают фиксированной земной энергией, которая делает их двойственными в своих мыслях, убеждениях, мнениях и образе жизни. Они могут быть упрямыми, но трудно найти кого-то более преданного, чем Телец.

Управляемые Венерой (планетой любви, секса, красоты и денег), они являются чувственными существами и умеют есть, пить, одеваться и украшать себя с безупречным исполнением… просто позвольте им делать это в своем собственном графике. Телец известен как типичный упрямый, медлительный, умный, трудолюбивый и надежный человек.

Телец — естественный управитель второго дома имущества, ценностей и финансов. Лучше всего они добиваются успеха, когда могут жить в роскоши и иметь свободу выбора в отношении своих расходов.

Стихия Земли / Источник: freepik.com

Дева

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Изменчивая энергия делает Деву самым гибким из земных знаков. Они больше всего озабочены помощью, исцелением и воспитанием. Черты Девы включают в себя трудолюбие и практичность, и желание жить как можно ближе к совершенству, насколько это возможно для человека.

Девами управляет Меркурий, планета общения, технологий и путешествий. В образе девушки Девы склонны жить, есть и изображать чистоту. Однако в личное время и с теми, кому они доверяют больше всего, они обычно очень любопытны, даже немного эксцентричны.

Дева — естественный управитель шестого дома здоровья и распорядка дня. Эти люди используют энергию своего земного знака, чтобы проникнуть в мелочи повседневной жизни и творить волшебство из обыденности. Девы — это тот тип людей, которые направляют духовное исцеление через земные дела.

Козерог

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Как кардинальный знак, Козероги — целеустремленные лидеры, которым нравится иметь титулы и похвалы, подтверждающие их. Их репутация очень важна для них, и они добиваются больших успехов во всем, за что чувствуют ответственность. Их амбиции ощутимы для окружающих, но они преуспевают, когда научатся отпускать потребность в контроле.

Управляемые Сатурном, планетой-повелителем рутины и долгосрочного планирования, Козероги лучше всего добиваются успеха в ситуациях, о которых, как они знают, можно позаботиться на долгие годы вперед. Это включает в себя жизненные ситуации, отношения, работу и дружбу. Они не против контрактов, пока у них есть преимущество.

Козерог — естественный управитель десятого дома общественного имиджа, карьеры, репутации и стремлений. Черты Козерога включают стремление оставить след в мире и желание, чтобы другие поняли, почему они достигли такого высокого социального статуса.