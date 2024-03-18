Гороскоп на сегодня — астрологический прогноз на 18 марта 2024 года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Гороскоп на 18 марта 2024 года для всех знаков зодиака коллаж/freepik.com

Сегодня 18 марта 2024 года — день смелости для некоторых знаков Зодиака. Чтобы узнать об этом подробней, предлагаем прочитать свой точный гороскоп на 18 марта.

Астролог Сьюзен Тейлор подготовила гороскоп для всех знаков зодиака 18 марта и предсказала, что некоторым знакам Зодиака не стоит бояться своих чувств.

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Гороскоп на день 18 марта 2023 для всех знаков зодиака

Что подготовила нам астрология? Чтобы узнать свой гороскоп на сегодня, читайте дальше статью. В ней не только астропрогноз, но и советы, как сделать свой день лучше!

Гороскоп на 18 марта для Овна

Делайте все возможное, чтобы сэкономить больше денег. Весьма, вероятно, что вы получите электронное письмо, связанное с бизнесом. Это позволит выявить новую информацию, которая будет очень полезна в будущем.

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Увеличьте потребление витаминов и убедитесь, что вы едите много клетчатки и белка. За это время вам будет крайне важно потренироваться хотя бы один час. Выделите немного времени для себя, где вы сможете просто быть собой. Работайте над своим духовным развитием.

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Поскольку Юпитер находится в ретроградном положении, ретроспективное путешествие неизбежно. Вы прошли долгий путь, и понимание своего прошлого проложит путь к светлому будущему.

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Есть ли что-то, что вы не можете сделать? Будь то физические упражнения или приготовление пищи, ваше здоровье надежно защищено. Свободное от работы время — это здорово. Но используйте его с умом.

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Сегодня на работе прикусите язык. Драка никому не принесет пользы. Но трата денег может быть именно тем, что вам нужно. Вы обещаете мир окружающим. Просто убедитесь, что вы можете выполнить обещание.

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Поскольку ваш Уран в 4-м доме стимулируется Венерой, предпочтительнее путешествие в места, которые что-то значат для вас с точки зрения хороших воспоминаний. В сфере общественного питания и ресторанной торговли сопутствует удача.

Гороскоп на 18 марта для Весов

Сегодня ваша энергия на пике. Ваше естественное любопытство стимулируется Луной в вашем знаке, побуждая вас исследовать новые идеи и знакомиться с новыми людьми. Это идеальное время, чтобы выйти из зоны комфорта и открыть для себя новые перспективы.

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Все дело в независимости и эмоциональном расширении, и вы полны решимости не сдерживаться людьми, правилами и условностями. Отдельные знаки чувствуют себя хорошо рядом с другими воздушными знаками. Принимая знаки, напомните себе и своему партнеру, насколько важно общение для ваших отношений.

Гороскоп на 18 марта для Стрельца

Итак, будьте открыты и гостеприимны. И помните, жизнь — это путешествие, а не пункт назначения. Каждый ваш шаг приближает вас к вашему истинному «я». Итак, продолжайте двигаться вперед, даже если путь кажется трудным.

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Козероги известны своей преданностью, но часто за верность приходится платить лично: если вы на 100% поддерживаете своего партнера, это может быть взаимоисключающей ситуацией. Предпочтительны путешествия с целью поиска возможностей или нового жизненного направления.

Гороскоп на 18 марта для Водолея

Поскольку ваша планета-управитель посылает хорошую энергию, если вы подумываете о смене карьеры – сегодня будет идеальный день для поиска нового. Бегайте перед сном. В целом, у вас сегодня все хорошо. Никаких проблем со здоровьем у вас не возникнет. Но берегите свое тело.

Гороскоп на 18 марта для Рыб

Вам будет полезно провести немного времени с пожилым членом семьи. Возможно, они расскажут вам много интересного. Силовые игры и тонкие манипуляции сейчас являются частью отношений, и проблемы придется решать напрямую, а не прятаться. Рыбы должны стоять на своем в принципиальных вопросах.