Волчья Луна, первое полнолуние 2024 года, — идеальное время для прояснения ваших целей и намерений на новый год.

Волчья луна — это название первого полнолуния в году. Полнолуние наступает, когда луна выглядит как полностью освещенный круг на небе, вся поверхность которого видна с Земли. Это происходит, когда Луна находится прямо напротив Солнца, а Земля находится между ними, в результате чего Луна отражает солнечный свет обратно к вам. Полнолуние обычно происходит каждые 29,5 дней и является важным событием в астрологии и духовности.

В 2024 году январская волчья Луна наступит 5 января 2024 года в 19:54 по киевскому времени. А как же это явление повлияет на знаки Зодиака, читайте дальше в статье.

Что означает Волчья Луна 25 января 2024 года для каждого знака зодиака?

Овен

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Телец

Добавьте романтики в свою жизнь, Овен, — и нет, не только в отношениях. Когда волчья луна освещает ваш кокетливый пятый дом игривости и удовольствия, вы почувствуете дополнительное вдохновение для преодоления любых творческих или сексуальных блокировок, с которыми вы можете столкнуться. Используйте эту огненную лунацию, чтобы побаловать своего внутреннего ребенка. Что вы готовы вычеркнуть из своего списка желаний на 2024 год?

Будьте смелее и скажите «нет» нежеланным гостям и просьбам, Телец. Эта лунация, повышающая уверенность в себе, побуждает вас оставаться верными своим границам. Тельцы, желающие обновить свое жилое пространство к новому году, могут найти в себе смелость переехать или убрать беспорядок в домашнем офисе. Сдерживаемые эмоции также могут всплыть на поверхность. Целебные практики, такие как медитация и работа с дыханием, могут помочь снять напряжение.

Близнецы

Говори от всего сердца, Близнецы. Прозрачность в отношении того, что вы испытываете и чему учитесь, может открыть двери для новых возможностей и связей прямо сейчас, особенно если вы планируете расширить свою сеть контактов или изучить новую профессию в этом году. Хотя может быть неудобно делиться уязвимой истиной и выходить за пределы своей зоны комфорта, честное и прямое общение освобождает вас от любых чрезмерных размышлений, с которыми вы можете столкнуться. Поговорите об этом. Это нормально — выпустить пар.

Рак

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Лев

Практика благодарности за то, что у вас есть, открывает дверь к большему изобилию, милый Рак. Имейте это в виду, если во время огненной волчьей луны возникают опасения о том, как вы распоряжаетесь своими деньгами и ресурсами. Поскольку сейчас начало нового года, используйте эту мощную луну, чтобы переосмыслить свои ценности и потоки доходов. Пришло время продвижения по службе, новой работы или повышения зарплаты? Обязательно просите именно то, что вы хотите!

Сейчас все взгляды обращены на вас, Лев, и не зря. Примите дополнительное внимание, которое предлагает эта огненная волчья луна. Пришло время нажать паузу и отойти от повседневных требований жизни и отношений, чтобы проверить себя и признать, насколько вы выросли со времени последнего полнолуния во Льве в феврале 2023 года. Какими достижениями вы больше всего гордитесь? Как вы можете поднять это на еще одну ступеньку в этом году?

Дева

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Весы

В последнее время Дева чувствует себя очень усталой и вялой? Успокойтесь во время драматической волчьей луны. Если вам хочется больше времени и отдыха «для себя», чем обычно, прислушайтесь к своему телу и дайте себе уединение и пространство, необходимые для обработки чувствительных эмоций и дополнительного сна. Кроме того, во время этой огненной луны могут всплывать эмоциональные воспоминания из прошлого. Будьте терпеливы к себе и другим, работая над ними.

Какими интересными новостями вы готовы поделиться со своим сообществом, Весы? Вы усердно работали за кулисами, и теперь сияющая волчья луна приглашает вас уверенно продемонстрировать миру свои уникальные творения и дары. Хотя у вас может возникнуть соблазн изменить свои идеи и внешний вид, чтобы задобрить других, воздержитесь от угождения людям. Удалите фильтр и позвольте вашей системе поддержки почувствовать себя настоящим!

Скорпион

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Стрелец

На рабочем фронте ситуация накаляется, Скорпион, и это может привести к большему уважению, признанию или ответственности в офисе. Попросите поддержки и делайте перерывы, когда это необходимо, поскольку это полнолуние посвящено изучению ваших способностей. В противном случае вы можете испытать сильное выгорание. Подумайте о том, чтобы начинать и заканчивать свой день радостными делами, которые помогут вам оставаться на земле и поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью.

Держите свой паспорт под рукой, Стрелец, поскольку полнолуние активизирует ваше стремление к приключениям. Независимо от того, ускользаете ли вы в свое любимое международное направление или привозите с собой культурную атмосферу, яркая волчья луна приглашает вас составить практические планы для достижения ваших высоких мечтаний. Примерно в это же время лучники, желающие повысить свои навыки, также могут пройти сертификацию или получить высшее образование. Как вы поделитесь полученной мудростью?

Козерог

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Водолей

Козерог, сейчас происходят значительные перемены. Будьте осторожны с собой, проходя через эти переходы. Работаете ли вы над освобождением от долгов, отдаете предпочтение глубокому эмоциональному исцелению или просто заново открываете для себя то, что приносит вам радость, празднуйте свой прогресс. Принятие того, где вы находитесь в своем процессе, а не сопротивление ему, приносит мощные результаты. Не торопитесь.

Впитайте дополнительную любовь, текущую на вашем пути, Водолей. Это страстное полнолуние фокусируется на ваших самых близких отношениях, что делает его отличным временем, чтобы запланировать сексуальное свидание со своим партнером или устроить праздничное празднование дня рождения с близкими друзьями. Партнерские отношения сейчас могут подвергаться испытаниям, поэтому будьте осторожны с горячими разногласиями. Сосредоточьтесь на разрешении конфликтов, а не на ненужной драме.

Рыбы

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Чувствуете себя рассеянным, Рыбы? Найдите минутку, чтобы замедлиться и сосредоточиться во время волчьей луны. Это важное время, чтобы вернуться к здоровым привычкам, которые поддерживают ваше психическое, физическое и эмоциональное благополучие. Если вы не знаете, с чего начать, рассмотрите возможность присоединиться к групповой программе, чтобы получить надежные ресурсы и поддержку. Обязательно отслеживайте свои результаты. Просмотрите свой прогресс во время новолуния во Льве в августе 2024 года.