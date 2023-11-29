Гороскоп на сегодня — астрологический прогноз на 29 ноября 2023 года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Гороскоп на 29 ноября 2023 года для всех знаков зодиака коллаж/freepik.com

Сегодня 29 ноября 2023 года — насыщенный событиями день для некоторых знаков Зодиака. Чтобы узнать об этом подробней, предлагаем прочитать свой точный гороскоп на 29 ноября.

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Астролог Сьюзен Тейлор подготовила гороскоп для всех знаков зодиака 29 ноября и предсказала, что некоторых знаков Зодиака ждут встречи и новые знакомства.

Что подготовила нам астрология? Чтобы узнать свой гороскоп на сегодня, читайте дальше статью. В ней не только астропрогноз, но и советы, как сделать свой день лучше!

Гороскоп на 29 ноября 2023 / Источник: freepik.com

Гороскоп на день 29 ноября 2023 для всех знаков зодиака

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Венера, планета любви, сегодня входит в ваш сектор расширения и приключений. Возможно, пришло время пойти на такой риск в вашей личной жизни. Поскольку ваш девятый дом также тесно связан с дальними путешествиями, вы, возможно, надеетесь отправиться куда-нибудь, что не только позволит вам открыть для себя новое место назначения, но и откроет вам разум.

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Шанс увидеть другую точку зрения поможет вам ценить свою жизнь сегодня. Напряжение в отношениях с коллегой? Используйте этот день, чтобы отключиться и попытаться решить проблему дипломатическим путем.

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Сегодня это отличное время, чтобы сосредоточиться на своем уме. Попробуйте включить в свой распорядок дня различные методы медитации. Также подумайте о том, чем вы хотите заниматься в своей жизни, и не позволяйте обществу ограничивать эти мысли.

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Начало ваших отношений было легким. Теперь самое сложное. Одинокие знаки мечтают встретить подходящего для них человека, и это произойдет сегодня! Не забывайте всегда быть вежливыми с незнакомцами. Никогда не знаешь, через что проходит человек.

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Самовыражение никогда не было для вас проблемой. Однако не всем нравится то, что вы столь откровенны. Если вы не будете очень осторожны, вы можете сказать неправильные слова не тому человеку. Числа 20 и 67 будут сегодня вашими счастливыми числами. Носите зеленое, чтобы чувствовать себя еще счастливее.

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Ваше слабое место сегодня – голова. Знаки Девы, которые борются с мигренью, переживают не лучший день. У каждого есть багаж прошлого, который он несет с собой. Работа с этим и его обработка необходимы для вашего психического здоровья.

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Постарайтесь не быть слишком властным. Это может оттолкнуть потенциальный любовный интерес. не беспокойтесь о том, куда вы собираетесь на эти выходные. Просто плывите по течению и наслаждайтесь неровностями жизни.

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Ситуация из вашего прошлого, которая могла показаться вам очень неудачной, на самом деле оказывается полной противоположностью. Признайте свои ошибки, и это сделает день намного проще. Постарайтесь не слишком беспокоиться о деньгах.

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Попробуйте изменить свои тренировки, чтобы ваш распорядок дня был интересным. Вы можете нервничать по поводу чего-то в личной жизни, и это вызывает некоторую тревогу. Подумайте о ситуации рационально, и все обретет смысл.

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Иногда достаточно смахнуть вправо, чтобы расцвела настоящая любовь. Сходите на свидание и посмотрите, куда оно вас приведет. У вас может возникнуть желание отправиться куда-нибудь, что поможет расширить ваше понимание мира. Воспользуйтесь этим шансом.

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Удача зависит от того, как вы ее видите. Если сейчас у вас финансовое благополучие, обязательно спланируйте будущее и отложите немного денег. Это разумный подход. Позвольте эмоциям приходить и уходить легко.

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Вы хорошо управляете своим здоровьем, но постоянно следить за ним может быть сложно. Не расстраивайтесь, если вы время от времени допускаете ошибки. Материальные блага сейчас вас не интересуют. Вам нужны впечатления, воспоминания и вещи, которые не ломаются и не исчезают со временем.