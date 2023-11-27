Лучшие сексуальные позы для вашего знака зодиака.

Все люди занимаются сексом, но чтобы узнать правильную позу, нужно много экспериментировать. Итак, вот краткое объяснение всех сексуальных позиций по знакам зодиака. Прокрутите вниз, чтобы узнать, что принадлежит вам.

Овен: Стоя у стены

Этот страстный и импульсивный знак зодиака больше всего любит, когда это происходит по-быстрому с изюминкой. Дома, у друзей или в общественном туалете, в зависимости от того, насколько они рискуют, им нравится заниматься сексом у стены стоя. Поднимите ногу партнера, прижмите его к стене, страстно поцелуйте и действуйте.

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Если позиция помогает им продемонстрировать свое доминирование, они будут это практиковать! Поза обратной наездницы помогает им почувствовать это. Это также дает хороший доступ и удовольствие, связанное с ощущением, когда они могут показать, кто здесь хозяин.

Близнецы: колье Венеры

В этом положении вы можете видеть лицо и переднюю часть тела партнерши, когда она сидит, полувыгнув спину. Близнецам нравится наблюдать за реакцией, выражением лица и даже за этими грязными разговорами. Один из вас стоит, а другой полусидит на кровати с поднятыми ногами. Поддерживайте себя руками на поверхности.

Позы для секса по гороскопу / Источник: freepik.com

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Это безопасная и одновременно ленивая позиция для многих. Лягте в позу обнимания и стимулируйте партнера одной рукой, одновременно делая это со спины. Если вы любитель анального секса, то эта позиция тоже подойдет для этого.

Лев: Капитан

Львы — уверенные в себе и страстные любовники, любящие внимание. Им следует попробовать позицию "капитана", в которой принимающий лежит на спине с разведенными в воздухе ногами, а подающий партнер становится на колени между ними, удерживая икры партнера.

Дева: боковое седло.

Эта поза также известна как поза Афродиты, когда принимающая сторона оседлала партнера сбоку, как боковая наездница. Эта позиция помогает доставить получателю больше удовольствия, сохраняя близость дарителя. Он удовлетворяет потребность Девы быть внимательным и полезным партнером.

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В этом положении один партнер лежит на спине, а другой сверху. Руки и кисти могут находиться по обе стороны от принимающего, и именно ритм движения бедер создает ощущение, будто вы раскачиваете партнера под собой. Это предполагает частое прикосновение к телу и зрительный контакт.

Скорпион: шестьдесят девять

Этому знаку зодиака понравится позиция 69, если ее партнер согласится на это. Им это безумно нравится, а тот факт, что они могут исследовать самый важный половой орган своего партнера, делает эту позу идеальной для них.

Стрелец: Х

В этой позиции Стрелец может реализовать свою грандиозную фантазию. Когда получатель лежит на спине с ногой в воздухе, но крест-накрест перед дающим, точка G получает достаточно воздействия, чтобы довести другого до оргазма.

Читай также: Асексуальность: норма или болезнь, можно ли определить свой уровень сексуальности Козерог: сидя на диване

Этот властный знак зодиака может развлечься, сидя в позе лотоса с дополнительной поддержкой спины. В этой позиции, также известной как «диван-раскладушка», Козерог и партнер смогут весело провести время и не бояться давления, которое вы можете оказать на спину получателя.

Водолей: на стуле

В этой позе свободолюбивый Водолей, также известный как "амазонка", может весело провести время и совсем не вести себя традиционно. Здесь дающий лежит на спине с поднятыми ногами. Получатель приседает, садится на дающего и садится верхом. Загвоздка здесь в том, что дающий должен быть достаточно гибким, чтобы иметь возможность предоставить доступ получателю для правильного проникновения.

Рыбы: Инь Ян

Символ этого знака зодиака уже подобен Инь Ян. Этот знак зодиака, любящий близость, любит 69-ю позицию с более интимным оттенком. Здесь один партнер становится на колени перед лежащим сзади с поднятыми в воздух ногами, удерживая икры. Вы образуете своего рода коробку и исследуете оральный секс с большей интимностью.