Астропрогноз на ноябрь 2023 от Татьяны Гай.

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Ноябрь 2023 года – это именно тот период, когда необходимо проявлять недоверие ко всем событиям, ситуациям и людям, включая самого человека – его чувства и ощущения могут его обмануть. Это коснется всех сфер жизни и деятельности, и прежде всего – личных взаимоотношений: велик риск принять мгновенную симпатию за серьезное чувство, а ни к чему не обязывающую приязнь – за крепкую и искреннюю дружбу. Разочарование, которое после этого наступит, может стать горьким, поэтому следует несколько раз подумать, прежде чем принять желаемое за действительное, и совершить соответствующие поступки. Читай подробный гороскоп для всех знаков Зодиака от таролога-эзотерика Татьяны Гай.

Овен

Овнам следует быть готовыми к неожиданным новостям в сфере карьеры и деловых отношений в ноябре 2023 года. Возможно, вас ждут неожиданные повышения или возможности для профессионального роста. Новости могут также относиться к вашим финансовым инвестициям, предоставляя вам уникальные возможности для увеличения доходов. Будьте бдительны и готовы к быстрым решениям, которые могут изменить вашу карьеру к лучшему.

Телец

Последнее, чего ожидают в ноябре Тельцы – это мысль, что вы с партнером зайдете в тупик ваших отношений. Ситуация потребует столь серьезных изменений, что вам будет сложно справиться с напряжением. Но поверьте, вы очень сильны, когда это необходимо, вы найдете больше смелости и понимания, что конец неизбежен. В глубине души вы понимаете, что несете такую ​​же ответственность за этот разрыв, как и ваш партнер. И вас не отпускает идея поговорить еще раз откровенно. Но вы уже устали вести переговоры и дальше ничего не будет, и вы это знаете.Отпустите ситуацию и двигайтесь дальше.

Близнецы

Близнецы этого в ноябре для своего окружения настоящими гуру: с ними будут советоваться, а к их мнению – прислушаться. Неудивительно, что представители знака будут чувствовать себя особенными и приятными во всех пониманиях. Важно отметить, что головокружение от успехов с ними в таком случае не произойдет, а вот повысить самооценку и – под ее влиянием – добиться серьезных успехов во всех жизненных сферах (здесь каждый может выбирать то, что ему ближе) им удастся полностью.

Рак

В течение месяца у Раков будет слишком много энергии, чтобы расслабиться. Вы будете чувствовать, что ваши эмоции катаются на американских горках. В какой-то момент, огрызаясь на близкого человека, вы обнаружите, что это частично снимает ваш стресс. И поймете, что так дальше продолжаться не может, и вы перестали рассматривать партнера как любимого человека. А только как мишень для выплескивания отрицательной энергии. Это не только огорчит, но и заставит осознать, что, возможно, это конец отношений. Инициатором разрыва станет ваш партнер, поскольку он устал быть вам постоянной мишенью. Вы можете попытаться что-то спасти, но вынуждены будете признать, что уже слишком поздно и ваш партнер прав.

Лев

В ноябре 2023 года Львам следует ожидать неожиданных новостей в сфере отношений и личной жизни. Это могут быть неожиданные признания в любви, свидания или даже внезапные изменения в семейном статусе. Помимо этого, новости могут также относиться к вашему здоровью и благополучию, принося вам неожиданные возможности для улучшения общего состояния организма. Будьте открыты к изменениям, ведь они могут положительно повлиять на вашу личную жизнь.

Дева

В ноябре Девы увидят проявления того, что всегда подозревали и не хотели, чтобы это стало правдой. Ибо за этим доказательством точно последует разрыв. Вы были вместе с партнером долгое время и начали воспринимать друг друга как должное. И если вы останетесь сейчас вместе, то вы в будущем будете друг к другу жестоки. А это выдержать будет невозможно. Не исключено, что у вас вдруг появится новый объект симпатии.Ситуация будет разгораться, но именно она вам покажет, где вы находитесь со своим нынешним партнером.

Весы

Для Весов неожиданные новости в ноябре могут прийти в сфере творчества и самовыражения. Возможно, вас ждут неожиданные возможности для проявления ваших талантов. Это также может быть связано с улучшением отношений с детьми или другими членами семьи. Помимо этого, новости могут относиться к образованию и обучению, предоставляя вам шанс расширить свои знания и навыки. Будьте готовы к неожиданным возможностям для самовыражения и роста.

Скорпион

В ноябре Скорпионы отправятся в глубокое путешествие самопознания, так что придется бросить вызов своим предыдущим представлениям и убеждениям. Воспользуйтесь возможностью расширить свое понимание жизни. Позвольте посмотреть на вещи с новой точки зрения, отстранив свой ум от жестких рамок. Помните, что ваши убеждения должны развиваться и адаптироваться, когда вы преодолеваете сложные моменты. Будьте открыты к изменениям. Вы почувствуете сильное желание заниматься деятельностью, которая доставляет радость и удовольствие. Сейчас благоприятное время для выполнения своих обязательств и планирования будущих начинаний. Эта неделя идеальна для поиска новых перспектив для бизнеса и укрепления сотрудничества.

Стрелец

В течение ноября Скорпионы ощутят внутреннее пробуждение. Следует взять на себя ответственность и принимать судьбоносные решения, особенно вы оказываетесь на поворотном моменте в карьере или отношениях. Это благоприятный момент для того, чтобы стать тем человеком, которым вы хотите стать.После долгих раздумий пора стать на путь, который согласуется с вашей настоящей сущностью. Это идеальное время для поиска решений. Примите этот трансформационный период, поскольку он сулит личный рост, профессиональный триумф и финансовое благополучие.

Козерог

События в ноябре шокируют Козерогов. Но только после этого вы начнете действовать, поскольку придете к взаимному пониманию с партнером, что вашим отношениям пришел конец. Вы пришли в себя после последствий сказанных слов и начали понимать, зачем все это было нужно. В течение месяца вы обнаружите, что ваша сила к вам возвращается и ближайший месяц станет для вас удачным. Вы будете мыслить ясно и четко, а это позволит реалистично взглянуть на то, что произойдет после вашего разрыва. Вы оба признаете, что расставание необходимо и неизбежно.

Водолей

Водолеи, которые захотят снова поссориться с любимым человеком, вряд ли смогут рассчитывать на такой результат в ноябре. В течение месяца – в отличие от другого времени – это не закончится скандалом, а, наоборот, приведет к перезагрузке, благодаря которой можно будет открыть новую страницу отношений, а что они на ней "напишут", в значительной степени зависит только от них – близкий человек подчинится по их выбору.

Рыбы

В ноябре Рыбы окажутся в центре увлекательных событий. Воспользуйтесь этой возможностью, поскольку у нее есть огромный потенциал для вдохновения и личностного роста. Может возникнуть желание заняться творчеством. Однако в разгаре творческих начинаний, вероятно, возникнет страх критики и неприятия. Следующий этап в вашей жизни предлагает осознать и принять важные уроки, потому что они содержат ключ к раскрытию вашего истинного потенциала. Подумайте об организации уютного ужина с родными и близкими. В перерывах между тяжелой работой важно находить время для отдыха и развлечения. Придется оптимизировать экономию средств и эффективно использовать ресурсы. Тщательно взвесив свои возможности, вы сможете взять курс на финансовую стабильность и достаток.