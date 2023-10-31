Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.

Вы когда-нибудь слышали о черной луне? Хотя это звучит зловеще, это не официальный астрономический термин. Тем не менее, черная луна соответствует григорианскому календарю и временам года и имеет мощное астрологическое значение.

Что такое черная луна?

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Наиболее распространенное определение черной луны — это второе новолуние в течение одного календарного месяца. А поскольку количество черных лун различается в зависимости от разницы часовых поясов, в некоторых местах черные луны наблюдаются в разные дни, чем в других.

Обычно каждый лунный цикл длится около месяца и имеет одно новолуние и одно полнолуние. Но каждые 29 месяцев или около того у нас появляется черная луна.

Когда черная луна?

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Чего ожидать всем знакам зодиака в период черной луны?

С 3 октября 2023 года для всех начинается новый кармический цикл – Черная Луна (Лилит) входит в знак Девы на 9 месяцев до 29 июня 2024 года. Эта фиктивная точка явояется воронкой, через которую уходит энергия, описывает тайные черты характера и кармические задачи человека.

В астрологии новолуния благоприятно связаны с новыми начинаниями. Астрологи всегда рекомендуют начинать бизнес, проект или отношения в новолуние. Ваш солнечный знак, особенно восходящий, позволяет поближе взглянуть на то, как эта черная луна влияет лично на вас.

Овен

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Кристально чистое общение — ваш ключ к открытию новых дверей. Обычно вы не смягчаете свои слова, Овен, поэтому говорите то, что вы имеете в виду, и имейте в виду то, что говорите! Однако не выпаливайте первое, что придет вам в голову. Тщательно подумайте, что вы хотите сказать, и запишите несколько заметок, прежде чем начать этот важный разговор.

Телец

Черная луна ставит на первое место самое важное. Раньше вы могли ставить работу на первое место в ущерб своему здоровью. Или, возможно, злоупотребление сахаром и алкоголем. Но вместо того, чтобы ругать себя, возьмите на себя обязательство поместить вещи и людей, которые наиболее важны, в начало вашего списка.

Близнецы

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Как вы представляете себя миру, Близнецы? Ваш профессиональный имидж требует пересмотра, или вас что-то не устраивает в вашей внешности? Скорее всего, вы уже пытались преобразиться, и эта черная луна оттачивает то, что уже было начато. И все же вы поймете, что внешняя красота всегда начинается с внутренней работы.

Рак

Сейчас идеальное время для углубления ваших духовных интересов. Возможно, вы пробовали йогу, но нашли ее слишком сложной. Или, может быть, вы намеревались регулярно заниматься медитацией, но почему-то так и не нашли на это времени. Эта черная луна вдохновляет ваш внутренний мир, придавая еще один метафизический импульс всему, что имеет метафизический оттенок.

Лев

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Дружба для вас особенно важна во время черной луны, Лев. Либо вы сожалеете, что рассорились, либо отдалились от кого-то близкого, либо вам нужно это сделать! Поцелуи и мириться стоит на повестке дня, если присутствие этого человека в вашей жизни отвечает вашим интересам. Но если приятель омрачает ваш блеск, черная луна намерена указать ему на дверь.

Дева

Черная луна дает вам второй шанс проявить себя в профессиональном плане. Вы мечтаете о повышении по службе, но вам не хватает уверенности, чтобы поставить себя в центр внимания? Пришло время сделать свой выстрел. И если стартап так и не сдвинулся с мертвой точки, черная луна призывает вас продолжить с того места, на котором вы остановились.

Весы

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Эта черная луна подгонит ветер под крылья отложенных планов путешествий. Независимо от того, мешает ли вам отвлечься от повседневной рутины неудачное время, рабочие обязанности или дыра в финансовом ведре, черная луна исправит все, что сдерживает вас. Образование также выделяется: формальное обучение или краткосрочные курсы занимают важное место в вашей повестке дня.

Скорпион

Решите проблемный денежный вопрос, поскольку черная луна поможет вам преодолеть финансовое бремя. Вместо того, чтобы прятать голову в песок, поищите профессиональный совет о том, как навести порядок и вырастить денежное дерево. Эта черная луна способствует оплате счетов и решению долгов. Как только вы это сделаете, вы будете в лучшем положении для финансового процветания.

Стрелец

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Отношениям в эту черную луну уделяется особое внимание, но они необязательно носят романтический характер. Деловое партнерство, наконец, может начаться с мертвой точки – и взлететь высоко! С другой стороны, браки на грани катастрофы могут изменить ситуацию и стать более сильной и преданной командой, чем когда-либо. То же самое можно сказать и о де-факто парах.

Козерог

С точки зрения здоровья, эта черная луна вернет вас в нужное русло, независимо от того, жгли ли вы свечу с обоих концов или лишали себя прекрасного сна. Если говорить более серьезно, Козерогам, борющимся со сложной проблемой со здоровьем, рекомендуется не сдаваться, поскольку черная луна приведет вас к новому практикующему врачу или медицинскому работнику со свежим взглядом.

Водолей

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У вас может возникнуть соблазн восстановить связь со старым партнером, если вы не справитесь с остаточными эмоциями. Но вы можете разобраться в своих чувствах, даже не вступая в контакт с бывшим. Черная луна предлагает написать письмо и торжественно сжечь его, чтобы навсегда оставить прошлое позади. Этот ритуал пробуждает новую страсть в ваших существующих отношениях (если вы состоите в них) и обещает новую любовь, если вы одиноки.

Рыбы

Черная луна приносит перемены в вашу среду обитания. Остановленный ремонт дома, наконец, может быть продолжен с обновленным видением и целью. А молодые Рыбы, готовящиеся покинуть гнездо, делают свой ход во время этой черной луны. Следуйте своим инстинктам, когда дело касается семейных проблем; они на месте.