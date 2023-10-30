Везунчики месяца по гороскопу: прогноз на ноябрь 2023 года
Откройте для себя секреты ноября 2023 года: ставьте перед собой цели и наблюдайте за их достижением вдвойне. В этом месяце звезды выстроятся в вашу пользу, предлагая успех во всех сферах жизни. Почувствуйте, как ваши природные качества усиливаются по мере повышения уровня энергии в фазе Скорпиона. Огненные знаки, приготовьтесь к осуществлению своей мечты! И не забудьте взять лотерейный билет, чтобы получить еще больше удачи.
Ноябрь уже близко к нам, а значит пора готовиться к новому месяцу. Продолжайте читать прогноз гороскопа вашего знака зодиака.
Телец
Читай также: Любовный гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков зодиакаВы и ваш партнер вместе пересекли границу, и теперь, когда на дворе ноябрь 2023 года, вы чувствуете себя в такой безопасности и доверяете этому человеку. И знаете, что в следующем году вы вместе плавно перейдете на новый уровень. Вы не всегда были таким доверчивым человеком, но ваша интуиция подсказывает вам, что нужно действовать, и в ноябре 23-го года вы доверяете своей интуиции как никогда. Возможно, вы двое коснулись духовной стороны ваших отношений.
Вы чувствуете, что продвинулись вперед. И хотя любовь и страсть остались на месте, у вас такие хорошие чувства к человеку, с которым вы сейчас находитесь. Вы можете буквально ничего ему не сказать, и он полностью вас поймет. Как будто вы теперь можете читать мысли друг друга. Больше никто никому на нервы не действует... и это заметно. Как будто вы перешли в еще лучшую фазу отношений.
Лев
Читай также: Финансовый гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков зодиакаВам нравится энергия Скорпиона, поскольку она, кажется, имитирует то, что вы чувствуете, когда становитесь напряженными. Вы вкладываете большую часть этой интенсивности в любовь, которую вы испытываете к человеку. С приближением Стрельца вы сможете разумно использовать всю эту страсть. Романтические отношения, в которых вы сейчас находитесь, имеют для вас смысл, и вы можете рассматривать их как нечто продолжительное.
Вы не хотите тратить свое время и знаете, что чувствуете себя очень связанным с человеком, с которым находитесь… вы не хотите видеть разочарование и не хотите чувствовать или причинять горе. Хорошая часть заключается в том, что вы чувствуете себя в безопасности с человеком, с которым сейчас находитесь, впервые за долгое время. Вы глубоко любите их и чувствуете, что он — тот человек, который будет рядом с вами в следующем году.
Дева
Читай также: Гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков зодиакаВы попали в совершенно особенное место, где человек, с которым вы находитесь, наконец-то стал человеком, которого вы принимаете. Хотя это может показаться само собой разумеющимся, для вас так было не всегда, но с наступлением ноября у вас тоже возникают очень сильные чувства, и, прежде всего, вы очень сильно желаете просто разобраться в своих чувствах.
Почему вы так много жалуетесь и почему вы недовольны? Как будто за углом всегда есть что-то лучшее, но оно всегда вне досягаемости. Вы спросите себя об этом и придете к выводу, что ваша жизнь и вполовину не так плоха, как вам нравится говорить.