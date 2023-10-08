Кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее в личной сфере, чтобы избежать неприятностей, а для кого эта неделя будет очень удачной, читай в гороскопе на 9-15 октября 2023. от таролога-эзотерика Татьяны Гай

Овен

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На этой неделе Овнам повезет на работе благодаря их неутомимой энергии и решительности. Новые возможности и проекты будут один за другим попадаться на вашем пути. Овны проявят лидерские качества, что привлечет внимание руководства. Следует быть открытым к сотрудничеству и деловым контактам - это поможет расширить горизонты.

Телец

На этой неделе перед Тельцами откроются новые двери. Очень важно, чтобы вы ухватились и руками, и ногами за те возможности, которые вам пошлет судьба. Связаны они будут с работой. Вы можете сделать резкий рывок и выйти на новый уровень. В результате вам удастся улучшить свое материальное положение. Не отказывайтесь от помощи, если вам будут ее предлагать.

Близнецы

Близнецы в этот период октября почувствуют прилив творческой энергии, которая очень поможет в воплощении рабочих задач. Ваши идеи будут пользоваться спросом, и коллеги будут в восторге от вашего креативного подхода к задачам. Стремление к саморазвитию поможет Близнецам выделиться среди конкурентов и получить заслуженное признание. Эта неделя станет периодом активного роста и профессионального развития для представителей этого Знака.

Рак

Эта неделя принесет представителям этого Зодиакального Знака огромное вдохновение, благодаря чему они смогут проявить свои творческие способности. В этот период вы можете открыться с новой стороны. Более того, вам стоит подумать о том, чтобы наладить отношения с окружающими. В моменты гнева постарайтесь успокоиться, выдохнуть и с улыбкой принимать все "подколки" судьбы.

Лев

Для Львов эта неделя обещает стабильность и материальное благополучие на рабочем месте. Ваша ответственность будет вознаграждена, а труд признает и оценит начальство. Львы также будут иметь особую интуицию в принятии важных решений, что поможет избегать профессиональных ошибок. Этот месяц откроет новые горизонты и возможности для роста карьеры Львов.

Дева

На этой неделе Девы будут на седьмом небе от счастья. Вы услышите хорошие новости и сможете забыть о проблемах. Не переживайте, моменты радости не закончатся и в понедельник. Все ближайшие дни будут наполнены позитивом. Наслаждайтесь жизнью и не тревожьтесь по пустякам. Кроме этого, звезды советуют задуматься о чем-то глобальном. Начинайте строить грандиозные планы.

Весы

На этой неделе Весы откроют для себя новые - невиданные - финансовые возможности, которыми им обязательно нужно воспользоваться. Правда, для этого представителям знака придется сделать то, чего они никогда раньше не делали: например, кардинально сменить сферу деятельности, начав заниматься тем, о чем они всегда мечтали - так вполне можно будет совместить приятное с полезным.

Скорпион

На протяжении этой недели Скорпионам стоит подумать об инвестициях. Возможно, вам стоит вложить деньги в недвижимость. Так вы сможете получать пассивных доход. Как результат - у вас будет финансовая подушка. Поэтому даже в случае потери работы, вы сможете спокойно жить и не ущемлять себя в базовых потребностях. В лучшем случае это будет дополнительный доход, который позволит вам вообще ни в чем себе не отказывать.

Стрелец

Звезды на этой неделе прогнозируют Стрельцам настоящую сказку. Ваша жизнь наладится, все сложности и неприятности наконец-то испарятся. Вы поймете, что страдания останутся в прошлом. Вас ждут радостные события и веселые приключения. Рядом с вами окажутся люди, которые смогут оказать вам огромную помощь. Благодарите их за поддержку и забывайте о хороших делах.

Козерог

Для Козерогов эта неделя будет очень удачной в любовном плане. Звезды говорят, что одинокие представители этого знака Зодиака могут найти свою судьбу, а семейные - выйти на новый уровень. Кроме того, в октябре благоприятно заняться спортом. Так вы не только укрепите свое тело, но и настроитесь на позитивный и боевой лад.

Водолей

Звезды советуют Водолеям перенести все важные встречи на этой неделе. В ближайшие дни в вашу жизнь ворвется настоящий праздник, вам будет явно не до работы. И в этом нет ничего плохого, ведь вы заслужили все моменты радости. Проведите время в кругу семьи и друзей. Приятные разговоры и веселые шутки дадут вам мощный заряд позитива. Не думайте о плохом, у вас началась "белая" полоса.

Рыбы

На этой неделе Рыбы будут ощущать некоторую дистанцию с близким человеком. Не стоит пугаться, это временное явление. Вам стоит больше общаться с партнером и открыть ему свои чувства. Открытость и откровенность станут ключом к взаимопониманию и гармонии. А у одиноких Рыб будут возможности для новых знакомств и тут самое главное - не закрываться от мира.