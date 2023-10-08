Знаки зодиака, которые целуются лучше всех.

Поцелуи, небрежные, страстные или мягкие и чувственные – есть много видов поцелуев, которые становятся ценными воспоминаниями, если освоить их исполнение. Вы можете быть одаренным человеком от природы или полным неудачником, и все это благодаря вашему знаку зодиака! Хотите, верьте, хотите нет, но ваши звезды определяют ваш успех в поцелуях. Итак, какой знак зодиака целуется лучше всего?

Какой знак зодиака согласно астрологии лучше всех целуется?

Овен

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Телец

Этот знак является воплощением страсти: никто не заставит вас чувствовать себя более желанным, чем Овен. Этот знак любит страстные жесты. Они проведут рукой по вашим волосам и с удовольствием расскажут вам, насколько вы для них привлекательны. Овен также умеет сделать первый шаг. Если вы нервничаете, пытаясь сдвинуть дело с мертвой точки, есть большая вероятность, что они сами начнут все инициировать.

Поистине страстный знак, Телец наслаждается искусством поцелуя так же, как и занятиями любовью. Ожидайте долгих сеансов прелюдии, поскольку в этом отношении они отдаются очень свободно.

Рак

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Лев

Соблазнительная природа Рака настолько мила и тепла, что устоять перед ним практически невозможно. И подожди, пока ты не поцелуешь одного! Поцелуй Рака меняет жизнь, поскольку поцелуй — это чистая любовь. Что-то в этом волшебном знаке заставит вас возвращаться снова и снова. Они рождены, чтобы целоваться. Это просто что-то в них очень естественное. Их поцелуи будут волновать вас.

Цель Льва — произвести на вас впечатление своей способностью делать все. Но на арене любви и страсти держитесь в стороне, поскольку этот знак по сути берет на себя жизнь такой, какой вы ее когда-то знали. Лев целуется намеренно и превосходно.

Скорпион

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Рыбы

Этот знак известен как самый притягательный знак Зодиака — вам, вероятно, будет невозможно устоять перед ним. Этот знак серьезен и сдержан, поэтому ожидайте глубокого зрительного контакта и опасно горячих прикосновений. Поцелуй Скорпиона, и ты никогда не забудешь этот опыт. Скорпион не будет осуждать вас за то, что вам нравится то. На самом деле, им, вероятно, понравится воплощать в жизнь каждую фантазию из книги!

Этот знак непобедим в этой категории: Рыбы точно знают, чего вы хотите, и хотят быть теми, кто вам это даст. Они сочетают в себе сильную страсть со сладкими, эмоциональными связями, что делает Рыб лучшими целующимися в Зодиаке. Рыбы тоже знают, как заставить своих партнеров целоваться лучше. После одного поцелуя с этим водным знаком вы внезапно почувствуете себя настоящим профессионалом. Кроме того, Рыбы непредвзяты и очень добры в душе. Они не только заставят ваше сердце биться чаще, но и позаботятся о том, чтобы вы чувствовали себя абсолютно комфортно.