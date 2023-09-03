Кому из знаков Зодиака невероятно повезет, а кто имеет шансы обрести радость и везение - читай в гороскопе на 4-10 сентября 2023 от таролога-эзотерика Татьяны Гай.

Овен

В начале осени вас ожидают яркие события. Стоит подумать о том, чтобы направить свои силы и энергию на что-то новое - например, проект, увлекательное хобби или новые отношения. Уверенность в себе вам поможет преодолеть любые трудности. Не бойтесь проявлять инициативу, так как в этот период она сыграет вам только на руку. Звезды говорят, что день будет удачным для новых проектов и любовных историй.

Телец

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Сентябрь начнется для вас удачей в финансовой сфере. Возможен бонус за вашу работу, неожиданный доход, перспективные предложения, возможность начать инвестиционное предприятие. Не забывайте сохранять баланс между работой и личной жизнью. Также вы смело можете начинать что-то новое. Оно принесет вам успех и признание. Можете рассчитывать на поддержку близких и коллег. Вместе вы справитесь со всеми трудностями.

Близнецы

Близнецы будут настроены на общение с новыми людьми. Таким образом вы сможете завести новые знакомства и даже обрести надежных друзей. Не исключено, что вы встретите свою вторую половинку. В этот период очень важно, чтобы вы не только слушали, но и слышали. Выражайте и свое мнение, не бойтесь, что люди вас как-то не так поймут. Если чувствуете напряжение, то постарайтесь объяснить еще раз.

Рак

Звезды советуют вам подумать об инвестициях, чтобы в будущем получать пассивный доход. Вы можете купить акции или биткоины, а также вложиться в недвижимость. Среда будет благоприятной для того, чтобы наладить финансовую составляющую вашей жизни. Подумайте, на чем вы можете сэкономить, а на что вам нужно потратиться. Не пускайте деньги на ветер.

Лев

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В начале месяца вы можете получить новую информацию, которая поможет вам продвинуться дальше. Однако очень важно, чтобы вы внимательно слушали своих наставников, а не пропускали все мимо. Весь период вы будете находиться в центре внимания. Вы будете главной звездой среды, в которой находитесь. Это говорит о том, что вы с легкостью сможете наладить свои дела и даже продвинуться вперед с помощью других людей.

Дева

В начале сентября Девы смогут решить все проблемы в общении с окружающими. А еще эти дни станут удачными для социальных мероприятий, новых знакомств, встреч и свиданий. Не упустите шанс расширить свой круг общения. Данный период также будет благоприятным для того, чтобы наладить финансовую составляющую вашей жизни. Подумайте, на чем вы можете сэкономить, а на что вам нужно потратиться. Не пускайте деньги на ветер.

Весы

В данный период вас ожидает успех в карьере. Вероятно, вы получите приглашение на интересную работу, на новый проект. И именно это позволит вам быстро продвинуться вперед и занять очень стабильное положение в вашем коллективе. Звезды располагают вас к тому, чтобы вы занялись любимым делом. Оставьте суету и сделайте то, что приносит вам истинное удовольствие. Тогда вы почувствуете себя счастливым человеком.

Скорпион

У вас могут возникнуть недоразумения с окружающими из-за того, что вы очень часто делаете поспешные выводы. Помните, что не всегда только ваше мнение имеет право на существование. В начале сентября вы можете продвинуться по карьерной лестнице. Звезды говорят, что вам поступит интересное предложение, отказываться от которого вам категорически запрещено.

Стрелец

А вот Стрельцам придется проявить дисциплинированность и усидчивость. На вас могут свалиться новые задачи, которые придется решать здесь и сейчас. Откладывать их на потом нельзя. Не закрывайтесь в себе, так как негативная энергия таким образом будет только накапливаться. Поделитесь своими мыслями и чувствами с близкими людьми. Они окажут вам поддержку.

Козерог

Весь период Козероги будут слишком эмоциональными, а потому и реагировать на разные события будут по-разному. Вам стоит обрести внутренний покой и гармонию. В этом вам очень хорошо поможет уединение, поездка за город на природу или в горы. Побудьте наедине со своими мыслями. В данный период вам удастся сделаете даже больше, чем планировали. В итоге и заработать вы сможете намного больше. Уже в начале месяца представители этого зодиакального созвездия могут порадовать себя каким-то крутым подарком. Не экономьте деньги на свои удовольствия, ведь это, в первую очередь, ваше хорошее настроение.

Водолей

Вас ждет успех в творчестве. Именно в первые дни сентября вас посетит вдохновение. Вы сможете раскрыть свой потенциал в искусстве, музыке или литературе. Сейчас наступает самое лучшее время для вашего самовыражения. Вы наконец-то найдете баланс между работой и личной жизнью. Ваша коммуникабельность будет на пике, поэтому вы сможете наладить деловые связи и даже познакомиться с новыми влиятельными людьми, которые уже в ближайшее время вам очень помогут. Не лишним будет пойти и на курсы повышения квалификации. Все это даст вам новый толчок и возможность зарабатывать намного больше.

Рыбы

Рыбы могут добиться успеха в карьере, если возьмут себя в руки и начнут действовать. В противном случае вы рискуете довести ситуацию до увольнения. У вас появится шанс подняться на новый профессиональный уровень. Скорее всего, вам поступит предложение, от которого вы не сможете отказаться. Оно может быть связано даже с переездом в другую страну. Как известно, на новом месте - новые возможности. Судьба подарит вам шанс значительно улучшить свою жизнь. Вы найдете работу своей мечты и наконец-то начнете зарабатывать столько, что сможете не только ни в чем себе не отказывать, но еще и откладывать деньги.