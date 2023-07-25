Узнайте, когда лучше всего жениться осенью 2023 года.

Брак – это союз, как правило, между мужчиной и женщиной, регулируемый определенными правовыми и социальными нормами. Товарищеские отношения, совместимость, понимание и любовь являются основными составляющими успешного брака, но некоторые практические вопросы, такие как разделение труда, удовлетворение личных и физических потребностей, экономический баланс, потомство и родословная, являются неотъемлемой частью этого института. Для успешного и прочного брака вам нужен правильный человек, правильная дата и правильное время. Итак, какие самые благоприятные даты свадьбы в 2023 году? Давайте выясним.

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Пытаетесь выбрать идеальную дату свадьбы в 2023 году? Это может быть написано в звездах. Если вы посмотрите на зодиак и различные культурные традиции, есть несколько дней, которые считаются более удачными, чтобы взять на себя обязательство на всю жизнь, такое как брак. В то время как любое свидание является идеальным для того, чтобы связать себя узами брака с тем, кого вы любите.

Впереди мы обратились к китайскому и индуистскому календарям и зодиаку, чтобы поделиться с вами самыми удачными днями для свадьбы на осень в 2023 году.

Счастливые дни для свадьбы:

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Согласно китайскому календарю зодиака, лучшие месяцы для брака на осень в 2023 году Кролика — октябрь и ноябрь. Наиболее благоприятными датами являются 2, 8, 13, 14, 17, 20, 25 и 29 числа.

Счастливые дни в индуистском календаре:

До конца 2023 года есть еще несколько дат, на которые можно запланировать свадьбу. 17, 21, 22, 23 и 24 октября — первые в этом сезоне.

В следующем месяце будет только четыре Шубх Мухурата 23, 27, 28 и 29 ноября.

Согласно астрологии, удачным месяцем для свадьбы станет ноябрь. А именно 23, 24, 27, 28 и 29 ноября. В октябре и сентябре благоприятных дат нет.