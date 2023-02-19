Узнайте, что обещают звезды вашему зодиакальному знаку на неделю 20-26 февраля 2023. Подробный гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева.

Хотите узнать, какой будет следующая неделя? Тогда скорее читайте астрологический прогноз от Макса Гордеева, славящегося своей точностью!

Гороскоп на неделю – Овен

Предыдущая неделя была очень удачной для вашего знака, но она явно тускнеет по сравнению с новой неделей. За исключением неудачного вторника, все остальные дни прекрасны для любых дел. А на четверг уже просто не хватает восторженных эпитетов. Выходные проведите с близкими.

Гороскоп на неделю – Телец

Следует помнить, что события первой половины недели могут иметь долгосрочные последствия. Поэтому постарайтесь, конечно, добиться успехов, но действовать при этом наверняка, не допуская лишнего риска. В пятницу и выходные вам может не хватать концентрации и дисциплины, зато для романтических отношений – это отличные дни. Как и для похода в спа, например.

Гороскоп на неделю – Близнецы

В начале недели следует сдержать амбиции и не браться за совсем глобальные проекты. Но вообще – неделя очень удачная. Главными вашими козырями будут неистощимая энергия и завидная изобретательность. Особые успехи могут быть достигнуты в карьере и финансовых вопросах. А выходные исключительно хороши для веселых вечеринок и вкусных застолий. Отдохните с близкими.

Гороскоп на неделю – Рак

К рабочим дням на этой неделе нет никаких претензий. Вы можете добиться успеха и в работе, и в делах сердечных. Кроме того, это очень подходящий момент для покупки и освоения сложной техники и электроники. Давно собирались приобрести новый телефон? Самое время отправиться в магазин! Но выходные могут оказаться чрезмерно бурными и непредсказуемыми. Умерьте свой темперамент.

Гороскоп на неделю – Лев

Неделя положительна, однако ваш собственный энергетический потенциал в ближайшее время будет если и не снижен, то не очень стабилен. Поэтому очень важную роль будут играть отношения с коллегами, деловыми партнерами, а также с друзьями и членами семьи. Их поддержка, а еще возможность делегировать им часть своих задач, позволят рассчитывать на самые высокие результаты.

Гороскоп на неделю – Дева

Вам можно только позавидовать: звезды обещают вашему знаку отличную неделю. Разве что от больших покупок лучше воздержаться в понедельник-вторник, других ограничений просто нет. Не бойтесь приниматься за новые дела, яркость и оригинальность мнения помогут вам найти лучшие решения, до которых никто пока не додумался. Выходные желательно провести как-то необычно.

Гороскоп на неделю – Весы

Большинство недели выглядит достаточно рутинным. Но не пытайтесь изменить ее течение. Наоборот, займитесь долго откладывающимися делами, чем-то не слишком интересным, но необходимым: сейчас лучшее время для того, чтобы найти общий язык с такими задачами, решать которые все равно придется. А на компенсацию за старания получите безоговорочно творческие и романтические пятницу и выходные.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Среда недели может стать наиболее продуктивным периодом для представителей вашего знака. Правда, просто не будет. Да, во вторник, например, возможны препятствия и конфликты, но если сумеете отстоять свою точку зрения, то среда и четверг должны более чем щедро вас вознаградить. В субботу будьте осторожнее – это «взрывной» день. А в делах сердечных о воздержании следует помнить всю неделю.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Пора действовать! И даже если вы допустите сейчас ошибки, то вам хватит сил и времени их исправить, вернуться на верную дорогу и все равно опередить тех, кто двинулся ею раньше вас. Словом, чудесная неделя – больше добавить нечего.

Гороскоп на неделю – Козерог

Неделя кажется спокойной и гармоничной. Ей может не хватать динамики, зато точности и надежности явно не занимать. Это прекрасный момент для заключения важных долгосрочных союзов – от деловых до брачных. Кроме того, первая половина недели очень способствует заботе о себе, в частности, уходовым и антивозрастным косметологическим процедурам.

Гороскоп на неделю – Водолей

Если вы озабочены финансовыми вопросами или поиском дополнительных источников дохода, то сейчас есть отличные шансы достичь своей цели: вы проявите завидную нестандартность мышления, и ваши идеи обязательно оценят по достоинству. А это сулит серьезные успехи в денежных вопросах. Да и не только у них: близкие за вас будут очень рады.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Вам следует уменьшить физические нагрузки. А если вы совсем не можете без них обходиться, то хотя бы сделайте их статическими: йога и пилатес будут сейчас намного полезнее (и приятнее также) бега и тренировок с железом. То же, впрочем, верно и для других сфер жизни: творческий и духовный труд на неделе принесет более серьезные положительные результаты, чем безудержная активная деятельность.

Автор: экстрасенс Максим Гордеев, instagram @maxgord