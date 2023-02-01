Некоторых знаков Зодиака ждет много благоприятных событий 1 февраля 2023 года.

Сегодня среда – третий рабочий день и первый месяц февраля, который принесет невероятные события! Чтобы узнать об этом подробней, предлагаем прочитать свой точный гороскоп на 1 февраля. Астролог Сьюзен Тейлор подготовила гороскоп для всех знаков зодиака 1 февраля и предсказала, что первый день последнего месяца зимы станет волнительным для некоторых знаков зодиака.

Гороскоп на день 1 февраля 2023 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 1 февраля для Овна

Как бы банально это ни звучало, суть в том, что не имеет значения, выиграете вы или проиграете, важно то, как вы играете в игру. К сожалению, вы можете быть настолько разочарованы игрой, что даже не захотите в нее вступать.

Гороскоп на 1 февраля для Тельца

Сегодня ночью вам могут присниться странные и мистические сны, возможно, с участием ангелов или других духовных существ. Сообщения, переданные снами, вполне могут пролить свет на романтические отношения, которые вы могли не слишком хорошо понимать в последнее время.

Гороскоп на 1 февраля для Близнецов

Сегодня вы можете рассчитывать на особую близость с семьей, друзьями и даже коллегами. В воздухе много положительной энергии, а люди настроены оптимистично и доброжелательно.

Гороскоп на 1 февраля для Рака

Вы можете добиться многого сегодня, так что действуйте с удовольствием. Энергия дня поддается очень мощному скачку напряжения. Донесите свое слово до других, но будьте осторожны, не манипулируя их выбором.

Гороскоп на 1 февраля для Льва

Сегодня ваш гороскоп на 1 февраля 2023 год подскажет Льву, как принять ситуацию и избавиться от негатива. Главное довериться своей интуиции и людям, которые хотят вам помочь.

Гороскоп на 1 февраля для Девы

Сегодня вы можете почувствовать, что другие не понимают многих основ ответственности и инициативы. В то время как некоторые берут на себя обязательство делать то, о чем их даже не просят. Если вы чувствуете, что эти вредные привычки отрицательно сказываются на эффективности и производительности, не стесняйтесь сказать об этом.

Гороскоп на 1 февраля для Весов

Все признаки указывают на то, что вас ждут большие перемены на работе. Может быть продвижение по службе. Ясно одно: вы справитесь со значительными проблемами, которые ждут вас впереди.

Гороскоп на 1 февраля для Скорпиона

Никто не ценит чужие приказы, поэтому будьте тактичны сегодня, если хотите дать кому-то рекомендацию. Старайтесь не относиться ко всем, с кем вы вступаете в контакт, по принципу «мама знает лучше». Они будут обижаться на вас позже, даже если у вас хорошие намерения.

Гороскоп на 1 февраля для Стрельца

Может показаться, что подруга расстроена вами и не склонна признавать это. Если вы спросите, что случилось, она, вероятно, ответит «ничего». Вы ничего не можете сделать, кроме как использовать свою интуицию, понять, что ее беспокоит, а затем попытаться как-то исправить это. Однако, возможно, вы захотите пересмотреть свою дружбу с этим человеком. Она, наверное, слишком неразговорчива. Термин «знакомая» может подойти ей больше, чем «подруга».

Гороскоп на 1 февраля для Козерога

Любовные дела уже некоторое время вызывают у вас чрезмерное напряжение. Тот, кого вы любите, очень глубоко отвечает взаимностью на ваши чувства, и если между вами есть разногласия, очень хочет их разрешить и смотреть в будущее. Не возлагайте на своего партнера нереалистичных ожиданий. Научитесь любить человеческие недостатки так же сильно, как и совершенства.

Гороскоп на 1 февраля для Водолея

Не удивляйтесь, если сегодня вы почувствуете особую связь с кем-то. Может случиться так, что случайный разговор со знакомым или коллегой перерастет в более глубокую и содержательную дискуссию. Возможно, вы не осознавали, как много общего у вас двоих.

Гороскоп на 1 февраля для Рыб

Сегодня вы сделаете несколько добрых дел. Духовная энергия будет витать в воздухе, и вы будете озабочены судьбой других. В вашей семье или кругу общения могут быть люди, которые переживают трудные времена. Ваша поддержка и ваши добрые слова могут много значить для них прямо сейчас. Вы также можете подумать о том, чтобы поддержать какие-то более глобальные дела, например, принять участие в благотворительности.