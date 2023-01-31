Месяц февраль станет исключительным для определенных знаков зодиака: их мечты наконец-то могут сбыться.

Январь подошел к концу! Так что же звезды приготовили для вас в следующем месяце? Венера в Рыбах, затем в Овне, Полнолуние в знаке Льва, Солнце и Новолуние в Рыбах. Этот второй месяц 2023 года дает надежду на неожиданные результаты, конкретный прогресс, самоанализ, но кроме хороших новостей, будут и плохие. В то время как некоторые знаки будут делать все хорошо, другие будут немного отставать. Чтобы узнать больше, предлагаем прочитать свой точный гороскоп на февраль 2023 года ниже в статье.

Гороскоп на февраль 2023 года для всех знаков зодиака

По сути, поскольку на данный момент ретроградов не запланировано, атмосфера успокоится, и многие из вас воспользуются этим периодом затишья.

Овен

Полнолуние в Раке 5 февраля освещает вашу зону самовыражения и романтики и приносит вам волну оптимизма в различных аспектах вашей жизни. Добавьте к этому Венеру, которая движется в вашем знаке с 20 февраля по 16 марта, и наступит сладкий перерыв, и вы окажетесь в «полностью шоколадном» режиме.

Телец

Если сезон Водолея предлагает вам больше сосредоточиться на своих профессиональных устремлениях, Юпитер в Овне тем временем обещает вам отличный карьерный рост. Звезды сойдутся вместе, чтобы открыть путь к расцвету вашей изобретательской и творческой стороны и побудить вас расширить свой кругозор, делая все, что в ваших силах, для достижения ваших финансовых целей.

Близнецы

Прохождение Венеры в Овне будет благом для вас в отношении ваших социальных отношений и ваших сетей, как на личном, так и на профессиональном уровне. Однако, хотя Меркурий завершил свое ретроградное движение в январе, вы все еще чувствуете его плохое влияние в течение февраля. Это негативно влияет на ваши доходы и финансы. Может быть, после такого «тяжелого» месяца вам срочно понадобится отпуск.

Рак

Сезон Водолея сделал ваши социальные отношения главными. Прохождение Венеры в Овне только усугубит эту ситуацию. Действительно, планета отношений поддерживает ваши усилия и помогает выделиться на работе. Что касается Полнолуния 5 февраля, то звезда ночи окажет вам большую помощь в решении ваших финансовых проблем и поиске нового источника дохода.

Лев

Вы больше сосредоточены на своих личных отношениях. Все заслуги достаются Солнцу в Водолее. Новолуние в Рыбах попадает прямо в зону вашей близости и глубоко влияет на ваши связи с близкими людьми. Венера, планета любви, заканчивает свою гонку в Рыбах, а затем затмевает в Овне, событие, которое привносит новое настроение приключений в вашу личную жизнь.

Дева

Ретроградный Меркурий в январе, несомненно, замедлил ваши усилия, не позволяя вам двигаться вперед так, как вы хотите. В феврале все изменится! По мере того, как Полнолуние переходит в знак Льва, ваше желание осуществить свои мечты будет становиться все более и более сильным. Венера в Овне пробуждает в вас глубокие чувства, которые улучшат ваши отношения с партнером и близкими людьми.

Весы

Отпустить прошлое, должно быть, было трудно, пока планеты были ретроградными. В феврале вы, наконец, сможете разблокировать эти сложные ситуации и набрать обороты, как в личном, так и в профессиональном плане. Первое Полнолуние месяца укрепляет ваши платонические отношения, а Новолуние в Рыбах приглашает вас посвятить время благополучию своего разума и тела.

Скорпион

Сезон Водолея привлек ваше внимание к семейной жизни, и это хорошо, особенно для тех из вас, кто сумел урегулировать возникшие в последнее время конфликты в семейной сфере. В полнолуние в знаке Льва, вам придется долго размышлять о своей карьере и ее влиянии на вашу повседневную жизнь, чтобы найти правильный баланс между личной и профессиональной жизнью.

Стрелец

Вы когда-нибудь чувствовали себя разочарованными и беспокойными время от времени? Когда Юпитер и Венера проносятся через предприимчивого Овна, вы будете более склонны доверять своим инстинктам и оттачивать новые навыки. Благодаря этим космическим движениям вы чувствуете себя еще более свободным и независимым, чем обычно.

Козерог

В этом месяце феврале вы можете рассчитывать на помощь планет, чтобы найти путь, который поможет вашим мечтам сбыться. Полнолуние 5 февраля заставляет вас разобраться со всеми недоразумениями, накопившимися в ваших отношениях. Выражайте себя так, чтобы чувствовать себя комфортно, но также не забывайте внимательно слушать своего партнера, чтобы все делалось более гладко!

Водолей

Полнолуние во Льве побуждает вас уделять больше энергии и времени своим платоническим отношениям. Измученный, вы вполне можете начать спорить с другом, родственником или коллегой, мнение которого отличается от вашего. Если вы хотите блистать, подумайте об использовании своей страсти, своих талантов и, прежде всего, своего творчества. Это единственное, что позволит вам получить желаемое.

Рыбы

В начале месяца следует ожидать несколько небольших проблем, ничего серьезного, дорогие представители знака Рыбы, но это может вас немного разозлить. Звезды советуют сбросить давление. С 20 февраля Водолей передает эстафету вам, примите ее! Вы мотивированы, чтобы принять более здоровые привычки и превратить свои идеи в захватывающее новое стремление.