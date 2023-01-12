Эти три знака зодиака, скорее всего, разведутся в 2023 году.

Любовь — это постоянный цикл безумных взлетов и болезненных падений. По прогнозам Сьюзан Тейлор, этот год станет годом перемен для каждого из нас. Хотя для кого-то изменения будут положительными, для кого-то наоборот. Узнайте, какие три знака зодиака, скорее всего, переживут развод или кризис в любовных отношениях в 2023 году.

Какие знаки зодиака разведутся или расстанутся в 2023 году?

Лев

Несовместимость разлучит льва и его партнера в 2023 голу. Льву не хватает терпения, и ему нужно чувствовать себя свободным. Именно это станет причиной расставания.

Дева

Рутина уничтожит отношения Девы в 2023 году. С июня по сентябрь Дева входит в фазу размышлений, вплоть до размышлений о расставании в июле. Кажется, этот знак делает правильный выбор, поскольку последние несколько месяцев года в жизни Девы невероятная скука.

Водолей

Мучительное решение ждет Водолея. Между разрушительной ревностью и эйфорическим любовным романом Водолей может расстаться со своим партнером, чтобы заняться чем-то другим в начале лета или в конце года.