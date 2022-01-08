Узнайте, что вещают звезды в этот день

Гороскоп на 9 января 2022 года для всех знаков зодиака depositphotos.com

Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Овен

Хорошо проходят поездки. Часто они помогают по-новому взглянуть на давно знакомую ситуацию, понять, где вы допустили ошибки, а в чем были правы.



Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Телец

Можно достичь давно поставленной цели, решить вопрос, который важен для вас и ваших близких. Не исключены денежные поступления, удачные сделки.



Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Близнецы

Не пытайтесь сделать все самостоятельно: рядом есть люди, готовые помочь или дать хороший совет.



Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Рак

Зачем терзать себя бесполезными и пустыми переживаниями? Время ваш союзник. Научитесь спокойно реагировать на события, происходящие вокруг.



Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Лев

Удастся помочь тем, кто оказался в сложном положении. Благодаря вашим усилиям решаются вопросы, прежде ставившие в тупик близких.



Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Дева

Могут появиться необычные идеи. На их реализации вы сможете сосредоточиться в ближайшие дни.



Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Весы

День, когда легко найти ответы на сложные вопросы, принять решения, которые изменят вашу жизнь к лучшему.



Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Скорпион

Вы достигните желаемого успеха в карьере, потому что проявите свою энергичность и уверенность в себе.



Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Стрелец

Вероятны приятные знакомства. Вы способны понравиться даже самым требовательным людям, понравиться тем, кто находит у других только недостатки.



Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Козерог

Отличный день для учебы, сбора и анализа информации.



Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Водолей

Благоприятный день для общения. Вы хорошо понимаете окружающих, часто догадываетесь, что на душе у новых знакомых.



Гороскоп на сегодня, 9 января 2022 года: Рыбы

Вероятны неожиданные очень приятные встречи. Некоторые Рыбы смогут провести время с людьми, по которым скучали в последние дни.

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