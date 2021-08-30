Таро-прогноз на 30 и 31 августа 2021 года
Карта дня 30 августа: Иерофант
Возможно, сегодня к вам обратиться кто-то влиятельный, кто в последствии станет если не наставником, то важной персоной в вашей жизни, которая повлияет на ход событий. Также возможен вариант, что сегодня вам придется решать важные работы связанные с обучением и коммуникацией.
Предупреждение 30 августа: Тройка пентаклей
Не время отдыхать, будьте усердны и внимательно относитесь ко всем свои делам. Именно это приведет вас на ту ступень, о которой вы давно мечтали. При этом избегайте зависимости от чужого мнения.
Ката дня 31 августа: Двойка мечей
Сегодня постарайтесь достичь внутреннего равновесия, это помогут вам сделать ранее обретенные знания. Вас могут охватить сильные, буквально гложущие сомнения или страх перед столкновением с чем-то непонятным. Важно помнить, что вы справитесь со всеми сложностями.
Предупреждение 30 августа: Рыцарь пентаклей
Если вы подойдете к работе добросовестно и ответственно, то все получится даже лучше, чем вы ожидали. Излишняя спешка совершенно ни к чему, двигайтесь в своем темпе и делайте свое дело.
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