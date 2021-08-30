Что интересного ждет вас в последние дни августа - расскажут карты таро и наша предсказательница - Мора Морте.

Карта дня 30 августа: Иерофант

Возможно, сегодня к вам обратиться кто-то влиятельный, кто в последствии станет если не наставником, то важной персоной в вашей жизни, которая повлияет на ход событий. Также возможен вариант, что сегодня вам придется решать важные работы связанные с обучением и коммуникацией.

Предупреждение 30 августа: Тройка пентаклей

Не время отдыхать, будьте усердны и внимательно относитесь ко всем свои делам. Именно это приведет вас на ту ступень, о которой вы давно мечтали. При этом избегайте зависимости от чужого мнения.

Сегодня постарайтесь достичь внутреннего равновесия, это помогут вам сделать ранее обретенные знания. Вас могут охватить сильные, буквально гложущие сомнения или страх перед столкновением с чем-то непонятным. Важно помнить, что вы справитесь со всеми сложностями.

Предупреждение 30 августа: Рыцарь пентаклей

Если вы подойдете к работе добросовестно и ответственно, то все получится даже лучше, чем вы ожидали. Излишняя спешка совершенно ни к чему, двигайтесь в своем темпе и делайте свое дело.

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