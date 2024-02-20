Маша Полякова снова попала в больницу

Украинская певица Оля Полякова сообщила о проблемах со здоровьем старшей дочери. Спустя полтора месяца после операции 18-летняя Маша снова оказалась на больничной койке. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис артистка показала свою реакцию на госпитализацию наследницы, но не рассекретила диагноз.

В ролике Маша лежит на больничной койке. Звездная мама спрашивает девушку, не надоело ли ей болеть. «А мне надоело очень сильно! Может, будем голову включать, доця?», — сказала певица дочери.

Маша Полякова в больнице / Источник: instagram.com/polyakovamusic

Затем Полякова решила записать видеообращение к подросткам и молодым людям с призывом внемательнее следить за состоянием своего здоровье. В первую очеред знаменитость попросила обратить внимание на свое питание.

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«Я хочу сейчас обратиться к своей дочери Марии и ко всем детям взрослого возраста, которые думают, что они бессмертны, что они уже взрослые достаточно, что они могут делать, что угодно... Я хочу вам сказать, что человеческий организм и тело — оно хрупкое. Надо о себе думать, потому что кажется, что съесть что-то плохое — ничего страшного, выпьешь лишнего — ничего страшного... Это может плохо закончиться! В лучшем случае прямо в больничную палату, а в худшем — не буду говорить куда», — сказала Оля.

Оля Полякова отреагировала на очередную госпитализацию дочери / Источник: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что Маша Полякова перенесла хирургическое вмешательство 8 января в одной из клиник Львова. Тогда в Сети предположили, что девушке понадобилась операция по удалению камней в желчном пузыре, поскольку во время отдыха в Танзании у нее диагностировали желчекаменную болезнь.

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