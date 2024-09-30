У актрисы также есть трое биологических детей от брака с Брэдом Питтом

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые за длительный период появилась на публике со всеми приемными детьми. В воскресенье, 29 сентября, 49-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Мария» на 62-м Нью-Йоркском кинофестивале в концертном зале Alice Tully Hall.

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Компанию Джоли на мероприятии составили 22-летний Мэддокс, 19-летняя Захара и 20-летний Пакс, которые родились в Камбодже, Эфиопии и Въетнаме соответственно.

На ковровой дорожке Анджелина позировала перед фотографами в плиссированном платье белого цвета от французского бренда Madame Grès и бордовых босоножках на каблуке. Захара выбрала серебристое атласное платье с V-образным вырезом, а Пакс и Мэддокс были в деловых костюмах, рубашках и галстуках.

Отметим, что на показе новой картины с Джоли отсуствовали ее трое родных детей — 18-летняя Шайло и 16-летние двойняшки Нокс и Вивьен.

Анджелина Джоли с приемными детьми / Источник: Getty Images

Анджелина Джоли с приемными детьми / Источник: Getty Images

Анджелина Джоли с приемными детьми / Источник: Getty Images

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