В новом проекте экс-звезды «Квартала» снимутся 8-летние двойняшки Иван и Катя

Известная украинская актриса, ведущая и многодетняя мама Елена Кравец сообщила поклонникам, что вместе с младшими детьми запускает новое ютуб-шоу. На своей странице в инстаграм звезда «Студии Квартал 95» рассекретила, что 8-летние двойняшки Иван и Катя приняли участие в съемках проекта «Вдома почитаємо», премьера которого состоится в День Независимости Украины.

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Кравец рассказала, в чем особенность ее нового шоу, и добавила, что уже вскоре после небольшого летнего перерыва ее совместный подкаст «Вдома поговоримо» со старшей дочерью, 21-летней Марией, вернется на ютуб с новыми гостьями.

Также знаменитость запостила два новых снимка с сыном и младшей дочерью. Сначала Елена в длинной юбке и желтой футболке с оголенным плечем сидела на диване с Иваном, а затем в тот же обстановке появилась в объятиях Кати.

«Так случилось, что я рожала себе кучу детей, и теперь они все хотят свои проекты! Итак, после длительной летней паузы возвращаемся наконец на наш уже семейный канал YouTube! Подкаст "Вдома поговоримо" с моей старшей, Машей, мы уже готовим и скоро вернемся с новыми гостями (знаю, многие уже в ожидании), а пока встречайте новую историю с младшими! "Вдома почитаємо дітям" — это те книги и произведения, которые мы читаем в семье и которые очень любят мои малыши, поэтому, надеюсь, они понравятся и вашим! Их можно слушать в машине, на ночь или пока едят. Для удобства мы создали видео и аудио выпуски. "Фантастические истории спокойной ночи Эрвина Мозера" — одна из любимых книг моих близнецов. С нее и начнем. Премьера уже 24 августа. А вообще "Вдома почитаємо" — это новый YouTube-проект, в котором я буду читать не только детям, но и нам, взрослым, ту литературу, которую читаю сама и которую считаю классной. Итак, впоследствии здесь можно будет слушать крутые произведения от лучших мастеров слова: художественные, нонфик, легкие, короткие на ночь, иронические и глубокие. Я обожаю это делать — читать вслух кому-то, — так что дождитесь», — заинтриговала Елена.

Елена Кравец с сыном instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с младшей дочерью instagram.com/lennykravets

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