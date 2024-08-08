Голливудский актер Крис Пратт публично оборатился к своей старшей дочери от второго брака с писательницей Кэтрин Шварценеггер, которая является дочерью легенды Голливуда Арнольда Шварценеггера.

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45-летняя звезда франшиз «Стражи Галактики» и «Мир юрского периода» поздравил маленькую наследницу с днем рождения. В среду, 7 августа, Лайле исполнилось четыре годика.

На своей странице в инстаграм Пратт обнародовал два снимка с именинницей. На первом фото девочка сидела на плечах у звездного папы, а на втором позировала в серых лосинах, розовой теплой кофте и розовой шапочке на фоне гор и леса.

«С 4-м днем рождения мою милую девочку. Пока я жив, ты будешь моей малышкой», — написал актер.

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Допис, поширений Chris Pratt (@prattprattpratt)

В разделе сторис Крис рассекретил, что Лайла любит украшать его вещи сердечками. «Трудно поверить, что всего четыре года назад ты сошла с небес. И теперь все, что у меня есть, украшено розовыми сердечками и наклейками с фиолетовыми драгоценными камнями», — поделился он.

Крис Пратт поздравил дочь с 4-летием instagram.com/prattprattpratt

Напомним, что Кэтрин сейчас ждет третьего ребенка от Пратта. Кроме Лайлы, пара еще воспитывает 2-летнюю Элоиз. Также у Криса есть 11-летний сын Джек от первого брака со звездой франшизы «Очень страшное кино» Анной Фэрис.

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