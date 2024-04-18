Сама актриса была на съемках за границей

Известная украинская актриса кино, театра и дубляжа Наталка Денисенко прокомментировала очередные ракетные удары по ее родному Чернигову 17 апреля. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис звезда сериалов «Связь», «Клан ювелиров», «Безумные соседи», «Крепостная» и «Домик на счастье» сообщила, что ее 6-летний сын Андрей находился в городе в момент обстрелов.

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По словам Наталки, ей нужно было ехать за границу на съемки, поэтому она отвезла мальчика на несколько дней к бабушке и дедушки. Узнав об огромном количестве погибших и раненых, актриса связалась с родственниками. К счастью, никто из близких Денисенко не пострадал. В конце публикации знаменитость выразила соболезнования землякам, которые потеряли родных во время российской атаки.

«Пока я на съемках за границей, мой сыночек поехал к бабушке с дедушкой в Чернигов. Можете представить мое утро сегодня. Все мои близкие живы, здоровы, но сердце болит. Мои соболезнования всем пострадавшим и тем, кто потерял своих», — обратилась к украинцам Наталка.

Сын Наталки Денисенко был в Чернигове в момент ракетного обстрела instagram.com/natalka_denisenko

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