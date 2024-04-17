Как выглядит 42-летний Александр Поплавский

Поплавский впервые за много лет показал фото с единственным сыном instagram.com/poplavskiy_michail

Украинский певец, политик и почетный ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский поделился редкими фото из семейного альбома. 74-летний исполнитель хитов «Крапива», «Юний орел» и «Варенички мої» обнародовал в Инстаграм два снимка со своим единственным наследником — сыном Александром.

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Первый черно-белый кадр, где молодой Михаил Михайлович катает на спине маленького Сашу, сделан около 40 лет назад. Второй снимок — более свежий. На нем Михаил и Александр позируют в комнате, оформленной в украинской тематике, с деревянными полами и стенами.

Напомним, что Поплавский был женат дважды. Сына ему родила в 1982 году его вторая жена Людмила. Супруги официально развелись в 2009 году.

Сын Михаила Поплавского instagram.com/poplavskiy_michail

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