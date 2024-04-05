Слава Демин прокомментировал инцидент с участием 13-летнего наследника

Украинский теле- и радиоведущий Слава Демин сообщил поклонникам, что его сына обвинили в краже. На своей странице в Инстаграм знаменитость написал, что Влада задержала охрана одного из столичных магазинов.

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По словам Демина, мальчик перед школой зашел в продуктовый отдел, чтобы купить себе перекус. Он решил воспользоваться кассой самообслуживания и не заметил, что на его банковской карте было недостаточно средств.

Влад был уверен, что оплата прошла успешно и не стал дожидаться чека, но его не остановили охранники и не позвонили звездному отцу.

Слава признался, что получил сообщение о том, что сыну не хватило денег на покупку и подумал, что сын смог расплатиться, отказавшись от нескольких товаров.

«У моего сына детская карта, которая привязана к моему счету. Сегодня перед школой он зашел в магазин, скупился на 145 грн, пошел на кассу самообслуживания, приложил к терминалу телефон и у него не хватило денег (мне пришло на телефон сообщение об этом и я подумал, что сейчас что-то лишнее отложит и еще раз заплатит меньшую сумму). Но он не увидел на терминале этого сообщения и не дождался чека. Начал складывать покупки в рюкзак и ушел. Охранник остановил и позвонил мне. Влад говорит, что услышал пик и принял его за оплату. Это хороший опыт для него на будущее. Теперь будет знать, что перед тем как уйти, нужно дождаться того, чтобы проплата была успешной», — поделился историей ведущий.

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Допис, поширений Слава Дьомін (@slavademin_official)

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