Мария Кравец объяснила, почему отчислилась из вуза

Старшая дочь ведущей и бывшей актрисы «Квартала 95» Елены Кравец впервые публично рассказала, почему покинула учебу в университете. 20-летняя Мария Кравец отчислилась из вуза после первого курса. В подкасте «Дома поговорим» девушка рассказала, что хотела получить образование по специальности «Реклама и связи с общественностью» (PR), однако ей не понравился план обучения в университете.

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По словам Марии, два года она должна была изучать журналистику и только на третьем или четвертом курсе у нее появились бы занятия на тему пиара. Кроме того, на решение отчислиться повлияла пандемия коронавируса. Весь первый курс Кравец училась в онлайн-режиме по Zoom.

«Нам сказали, что три года будет просто журналистика, а потом где-то с третьего-четвертого курса начнется пиар. Тогда я напряглась. Но подумала, что у меня появятся новые друзья. Я поступила в 2020 году. Ковид. И я проучилась весь первый курс в Zoom»,

— вспомнила Мария.

Позже Мария решила самочтоятельно изучить пиар с помощью различных курсов, но вскоре поняла, что єта специальность ей не подходит. Свое решение поступить в университет она назвала «импульсивным».

«Сейчас я занимаюсь организацией этого подкаста, и я делаю благотворительные танцевальные ивенты со своей командой. Мне очень нравится контролировать какие-то процессы и понимать, что от моего решения что-то зависит. Это от папы продюсерская жилка», — поделилась дочь Елены Кравец.

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