Дочь Кейт Мосс показала себя в детстве на руках матери и поздравила ее
16 января британская манекенщица Кейт Мосс достигла своего 50-летия. По этому случаю юбиляршу поздравила 21-летняя Лайла Грейс Мосс-Хек.
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Единственная дочь выложила давний кадр с матерью. На фото Кейт держит Лайлу на руках. Похоже, фото было снято на пляже (под виновницами снимка виднеется песок, а за ними – что-то похожее на соломенный навес).
"Счастливого дня рождения, мамочка! Я люблю тебя до луны и обратно, и обратно снова. Целую".
Источник: instagram lilamoss
Публичное поздравление за сутки собрало более 81 тысячи лайков.
Кейт Мосс родилась 16 января 1974-го в Лондоне. А потомка привела на свет 29 сентября 2002 года в 28-летнем возрасте. Отец Лайлы – редактор журнала Джефферсон Хек, с которым у супермодели были отношения в начале 2000-х.
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