Многодетная певица запостила фото со своими тремя наследниками

Екатерина Бужинская показала, как выглядит ее 16-летняя дочь от прошлых отношений Фото: instagram.com/buzhynska

Известная украинская певица и волонтер Екатерина Бужинская поделилась редкой фотографией своей старшей дочери, которую родила в первом браке с продюсером Юрием Квеленковым.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 44-летняя исполнительница запостила снимок, где 16-летняя Елена позирует в постели в наушниках и рождественском свитере с разноцветной клавиатурой. Судя по кадру, девочка является поклонницею фильмов о Гарри Поттера, поскольку на фото можно заметить подушку с названием одного из факультетом школы волшебства Хогвартс.

Позже Бужинская разместила кадр у новогодних елок с младшими детьми — Димой и Катей, которым 27 декабря исполниться по семь лет. Отцом двойняшек является второй муж певицы, болгарский бизнесмен Димитар Стойчев.

Напомним, что в начале года в одном из интервью Екатерина говорила, что Елена учится в немецком городе Гамбург. А Диму и Кату Бужинская осенью отвела в первый класс в одну из школ в столице Болгарии Софии.

Старшая дочь Екатерины Бужинской Фото: instagram.com/buzhynska

Младшие дети Екатерины Бужинской Фото: instagram.com/buzhynska

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