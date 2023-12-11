Ани Лорак поделилась своим праздничным настроением, на что получила немало украиноязычных комментариев.

Ани Лорак время от времени лишает пользователей возможность отзываться о ее постах в блоге, но сейчас певица не отключает комментарии. 45-летняя исполнительница посвятила новый пост подготовке к Новому году.

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Уроженка Кицмани опубликовала фотографию со своей 12-летней дочерью Софией от турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу. Родственницы улыбчиво позировали на фоне праздничной хвои:

"Мы посылаем вам улыбку! В этом году мне захотелось добавить в наш дом особенного и уникального праздничного оформления", – отметила исполнительница.

Источник: instagram anilorak

К этой публикации пользователи оставили немало разношерстных украиноязычных комментариев:

Источник: instagram anilorak

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