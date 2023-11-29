Актриса поздравила сына и дочь с 19-летием

Всемирно известная голливудская актриса Джулия Робертс обнародовала архивный кадр из семейного альбома по случаю дня рождения своих старших детей. Во вторник, 28 ноября, близняшкам Хэзел и Финнеасу исполнилось 19 лет.

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На своей странице в Инстаграм 56-летняя обладательница «Оскара» разместила черно-белое фото, где она сидит на полу и держит на руках еще совсем маленьких именинников. В подписи к редкому снимку Джулия поделилась мыслями о взрослении дочери и сына.

«19. Нет слов для радости, веселья, бурного шума совместной жизни», — написала она.

Напомним, что у Робертс и ее мужа-кинооператора Дэниела Модера есть еще младший сын Генри, которого актриса родила в 2007 году.

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Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts)

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