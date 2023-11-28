Как выглядит наследник актрисы

Всемирно известная британская актриса Тильда Суинтон впервые за долгое время пришла на красную дорожку со своим сыном. 63-летняя звезда фильмов «Хроники Нарнии», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Доктор Стрэндж» и 26-летний Ксавье вместе посетили Международный кинофестиваль в Марокко.

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Тильда позировала перед фотографами в белом платье, пальто-балахоне от бренда Jean Paul Gaultier и черно-розовых туфлях, а ее наследник появился на мероприятии в черном пиджаке, белой рубашке с бабочкой и шотландском килте.

Тильда Суинтон с сыном Ксавье / Источник: Getty Images

Отметим, что у Ксавье есть сестра-близнец Онор, которая поддерживала звездную маму на церемонии открытия кинофестиваля 24 ноября. Отцом двойнянек является шотландский драматург и художник Джон Патрик Бирн, с которым Суинтон была в отношениях в 1989–2003 годах.

Тильда Суинтон с дочерью Онор / Источник: Getty Images

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