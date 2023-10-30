Певица показала, как сейчас выглядит Даниэль

Бывшая участница груп «ВИА Гра» и «Queens» и победительница «Танцев со звездами-2020» Санта Димопулос порадовала подписчиков серией снимков из семейного архива. Известная певица и предпринимательница посвятила новую публикацию Instagram дню рождения своего старшего ребенка. 29 октября сын Димопулос от первого брака с ведущим, актером и шоуменом Андреем Джеджулой Даниэль отпраздновал 15-летие.

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В подборке можно увидеть, каким был мальчик в младенчестве и как он выглядит сейчас. Многие снимки Санты с сыном были сделаны во время их путешествий по Европе и Африке. На одном из фото Даниэль хвастался документом об учебе в международной школе в Ницце (Франция). А еще на нескольких фото именинник позировал со своей четырехлетней сестричкой Софией.

«С Днем Рождения, мой лучший человек. Ты так быстро растешь. Все лучшее для тебя! Помни, что ты сильный, уникальный человек с прекрасной душой и добрым сердцем! А я всегда-всегда рядом с тобой», — обратилась к сыну Санта Димопулос.

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы Фото: instagram.com/santadimopulos

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы Фото: instagram.com/santadimopulos

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы Фото: instagram.com/santadimopulos

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы Фото: instagram.com/santadimopulos

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы Фото: instagram.com/santadimopulos

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы Фото: instagram.com/santadimopulos

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы Фото: instagram.com/santadimopulos

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы Фото: instagram.com/santadimopulos

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы Фото: instagram.com/santadimopulos

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы Фото: instagram.com/santadimopulos

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