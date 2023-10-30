29 октября Джордан отпраздновал день рождения

Андрей Шевченко с женой публично обратились к старшему сыну по случаю его 19-летия Фото: instagram.com/kristenpazik

Бывший игрок и тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который во время полномасштабной войны стал амбассадором UNITED24 и внештатным советником Владимира Зеленского, отпраздновал день рождения старшего сына.

. 47-летний экс-спортсмен и его 45-летняя жена, американская и британская модель польского происхождения Кристен Пазик, публично поздравили с 19-летием Джордана и опубликовали его фото в смокинге. На своих страницах в Инстаграм звездные родители отметили, что очень гордятся своим наследником, который сейчас изучает экономику и международные отношения в Ельском университете в США, и очень скучают по нему.

«С 19-летием! Я так горжусь тобой, Джей, и очень скучаю по тебе», — написала Кристен.

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Допис, поширений Kristen (@kristenpazik)

«Мы так гордимся и очень любим тебя, Джордан! С 19-летием!», — добавил Андрей.

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Напомним, что Шевченко и Пазик воспитывают еще троих сыновей — 16-летнего Кристиана, 11-летнего Александра и 9-летнего Райдера-Габриэля.

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