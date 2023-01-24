Как сейчас выглядит Вида Алвес Макконахи

Бразильская модель Камила Алвес показала, какой красавицей растет ее дочь от голливудского актера Мэттью Макконахи.

Читай также: Екатерина Кухар показала, как отпраздновала 41-летие

На своей странице в Инстаграм звездная мама поделилась фотографией, которая была сделана во время празднования дня рождения Виды. Девочке исполнилось 13 лет.

По словам Алвес, вечеринка в честь именинницы состоялась во время семейного путешествия.

На фото Вида запечатлена возле праздничного торта в коротком белом топе и венке. Забавным этот кадр стал благодаря Вуди Харрельсон, коллега Макконахи по сериалу «Настоящий детектив».

«Дядя Вуди Харрельсон задаётся вопросом: торт веганский или нет. Как это происходит, люди! Время летит... 13! Ты мой солнечный лучик. Твое имя объясняет все о твоей жизни. (Празднование ее дня рождения в нашем семейном отпуске 3 января)», — написала Камила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Camila Alves McConaughey (@camilamcconaughey)

Напомним, что у Альвес и Макконахи трое детей. Кроме 13-летней Виды, супруги воспитывают 14-летнего Леви и 10-летнего Ливингстона.