Жена Сергея Притулы впервые показала фото младшей дочери Стефании

Жена украинского ведущего и волонтера Сергея Притулы впервые показала фото их младшей дочери Стефании, которой 25 мая исполнился годик. В честь дня рождения Екатерина Притула решила поделиться семейными фото в вышиванках.

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На своей странице в Instagram супруга Сергея опубликовала кадры, на которых впервые показала лицо подросшей дочери. В подписи к серии кадров Екатерина написала для Стефании теплые слова, а также пожелала девочке чаще видеться с папой.

"Дорогая доченька, Стефания! Наша безграничная любовь! Вчера отпраздновали первый год с твоего дня рождения! Быть родителями такой невероятной девочки - это настоящее счастье! Пусть это будет первый и последний праздник не под мирным небом! И пусть папы в твоей жизни будет больше! Будь нам здоровой, наш цветочек! Любим", - написала она.

Напомним, Сергей Притула и Екатерина поженились в 2015 году. Пара воспитывает двоих детей – 5-летнюю Соломию и годовалую Стефанию. Также у ведущего от предыдущего брака есть сын Дмитрий, родившийся в 2008 году.

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