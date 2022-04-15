Кайли Дженнер рассекретила новое имя сына
Знаменитость сменила имя своему сыну
24-летняя Кайли Дженнер и ее бойфренд Трэвис Скотт наконец-то определились с именем второго ребенка, пишет The Sun.
Читайте также: Кайли Дженнер рассекретила необычное имя новорожденного сынаКак известно, новым и окончательным именем для ребенка стало Найт Жак Уэбстер (Knight Jacques Webster, что означает рыцарь).
Напомним, что ранее звезды назвала малыша, родившегося в магическую дату 02.02.2022, Волком (Wolf Webster). Однако впоследствии Кайли и ее возлюбленный сообщили, что это имя не подходит для их новорожденного сына, поэтому они придумают новое и сообщат об этом позже.
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