Певица показала, как прошел праздник

Слава Каминская устроила детскую вечеринку в стиле «Игры в кальмара»: фото instagram.com/babaslavka

Известная украинская певица и экс-солистка группы «НеАнгелов» Слава Каминская устроила детскую вечеринку по мотивам совсем не детского сериала «Игры в кальмара». Артистка объединила дни рождения детей в одну громкую вечеринку, где 7-летний Леонарду и 6-летняя Лауре повеселились от души.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала серию фото с тематического праздника, на котором собралась вся семья и дети. На вечеринке были фотозоны, аниматоры, шоу-программа и угощения.

На фото певица позирует в костюме красного цвета, с ярким макияжем и стильной прической.

Отметим, что дети Славы Каминской отметили свои дни рождения 6 декабря (Лаура) и 12 декабря (Леонарду).

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото с дня рождения детей Славы Каминской:

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