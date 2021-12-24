Слава Каминская устроила детскую вечеринку в стиле «Игры в кальмара»: фото
Певица показала, как прошел праздник
Известная украинская певица и экс-солистка группы «НеАнгелов» Слава Каминская устроила детскую вечеринку по мотивам совсем не детского сериала «Игры в кальмара». Артистка объединила дни рождения детей в одну громкую вечеринку, где 7-летний Леонарду и 6-летняя Лауре повеселились от души.
Читайте также: Слава Каминская публично обратилась к экс-мужу в день рождения их дочериНа своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала серию фото с тематического праздника, на котором собралась вся семья и дети. На вечеринке были фотозоны, аниматоры, шоу-программа и угощения.
На фото певица позирует в костюме красного цвета, с ярким макияжем и стильной прической.
Отметим, что дети Славы Каминской отметили свои дни рождения 6 декабря (Лаура) и 12 декабря (Леонарду).
Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото с дня рождения детей Славы Каминской:
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