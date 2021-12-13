Актриса вышла в свет вместе с детьми и мужем

Известная американская актриса и звезда «Блондинки в законе» Риз Уизерспун появилась на публике в окружении троих детей и мужа. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала видео с премьеры мультфильма «Зверопой 2».

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Также Риз поделилась кадром с премьеры мультфильма первой части «Зверопой», которая состоялась пять лет назад. Тогда звездное семейство таким же составом появились на публике.

«Пять лет спустя. Мы вернулись на премьеру «Зверопой 2», – подписала публикацию Уизерспун.

Для выхода в свет актриса предпочла короткое малиновое платье в клетку. Образ дополнила яркими туфлями того же цвета. Ее дочь 22-летняя Ава Элизабет Филлипп была одета короткое черное платье с большим кружевным воротником белого цвета и черные туфли на большом каблуке.

Сыновья звезды – 18-летний Дикон Риз Филлипп и 9-летний Теннесси Джеймс Тот выбрали для выхода в свет скромную и сдержанную одежду – кеды, брюки и рубашку, пиджак или кофту.

Джим Тот – супруг знаменитости позировал перед папарацци в брюках, кедах, белой футболке, спортивной кофте и пиджаке.

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