Узнайте,как сейчас выглядят дети певицы

Известная американская певица и актриса Бейонсе показала подросших дочерей. На своей странице в Инстаграм знаменитость поделилась редкими кадрами с дочками и продемонстрировала стройную фигуру в Family Look.

На фото видно, как артистка держит младшую дочь на руках, а старшая стоит позади мамы и сестры, держа в руке футбольный мяч. Все три красавицы одеты в похожие наряды в черно-белую клетку – топ и штаны. Образ дополнили одинаковыми кроссовками разных размеров и стильными прическами.

Бейонсе распустила волосы и подкрутила кончики. Для полного образа надела солнцезащитные очки.

Старшая дочь певицы – Блю Айви Картер предпочла распущенные волосы с локонами и небольшие хвостики сверху головы, а ее младшая сестра из близняшек – Руми Картер позировала с косичками.

Что касается фигуры звезды, то она продолжает радовать поклонников стройным телом и пышным бюстом, которое подчеркнула коротким топом.

Отметим, что за несколько часов серия фото набрала 4 миллиона лайков.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото Бейонсе с дочерьми.

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