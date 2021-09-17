Их смелости и решительности могут позавидовать взрослые!

Сегодня в Украине отмечают День спасателя. Редакция Ivona выражает благодарность сотрудникам всех служб, которые занимаются спасательными работами, за их работу. Но сегодня мы хотели рассказать не о профессионалах своего дела, а о девочках, которые не растерялись в экстремальной ситуации смогли не только сохранить свою жизнь, но и спасти других детей.

Истории четырех девочек, которые спасли детей

5-летняя девочка вынесла из пожара свою 2-х летнюю сестру

Эта история в 2005 году облетела всю Украину. Еще бы, 5-летняя малышка из села Воронцовка Харьковской области выбралась из горящего дома и спасла свою сестру. Две сестры находились в комнате, когда там начался пожар. Старшая Настя сначала пыталась его потушить, но, когда поняла, что у нее этого не получается, девочка, прикрывая собственным телом сестру, вынесла ее из горящего дома. Девочки дошли до соседей, Настя смогла произнести лишь: "Помойте Людочке ножки... Там пожар", а потом потеряла сознание. Настю Овчар с ожогами третей степени доставили в больницу. Девочке пришлось долго лечиться, ей делали несколько операций в США. После окончания школы девочка поступила в медицинский колледж в Киеве.

«Хочу лечить людей, получивших ожоги. Врачи когда-то спасли меня. Теперь я буду спасать других», — так объяснила журналистам свой выбор девушка.

15-летняя девочка вытащила 8 детей из огня в оздоровительном лагере "Виктория"

Летом 2017 года страшный пожар случился в оздоровительном лагере "Виктория". И тогда не обошлось без героических поступков. 15-летняя Екатерина Ной вынесла из огня восьмерых детей. Несмотря на свой героический поступок, скромная школьница не считает себя героиней. Девушка до последнего отказывалась от госпитализации, но в итоге родители ее привезли в госпиталь без сознания. Свой поступок девушка прокомментировала журналистам:

«Я не считаю себя героем. Я не погасила пожар, ничего такого не сделала. Я просто делала то, что в панике мне казалось делать важным. То, что надо было сделать», — говорит Екатерина.

11-летняя девочка спасла четырех братьев и сестер с пожара на Закарпатье

В ноябре 2018 года в селе Кобылецкая Поляна на Закарпатье загорелся дом. 11-летння Соня почувствовала запах гари, однако тогда деревянный дом уже загорелся, и выйти через дверь было сложно. Тогда девочка начала эвакуировать своих братьев и сестер через окно, а когда они были в безопасности – выбралась и сама. Соседи заметили пожар и вызвали спасателей, а девочка сообщила, что в доме остался родственник, которому сложно передвигаться самостоятельно. Соседи помогли ему выбраться из дома.

12-летння девочка спасла четырех детей во время паводка на Закарпатье

И последняя история, в которой себя проявила 12-летняя девочка из Закарпатья, случилась в этом году. 12-летняя Татьяна Тулайдан во время масштабного паводка спасла брата и еще троих соседских детей. Когда началась непогода девочка выключила электричество и завела детей на второй этаж дома, куда не доходила вода. Тане удалось спасти не только детей, но и скот: выпустила собак из клеток, а козу завела в надежное место. После того как эта история получила широкую огласку, президент Украины Владимир Зеленский наградил Татьяну Тулайдан медалью «За спасенную жизнь».

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