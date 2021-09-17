Певица Граймс рассказала, как материнство изменило ее жизнь.

Девушка Илона Маска рассекретила, что их сын не называет ее мамой Getty Images

Девушка 50-летнего главного инженера компании SpaceX и миллиардера Илона Маска, канадская исполнительница Граймс (Клэр Буше) рассказала, что изменилось в ее жизни после рождения сына с необычным именем X Æ A-12 (Экс Эш Эй Твелв).

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Во время подготовки к Met Gala 2021 артистка, которая младше своего богатого возлюбленного на 17 лет, дала интервью журналу Vogue, где призналась, что появление ребенка стало для нее перерождением. Однако, Граймс заявила, что не отождествляет себя со званием матери. И, похоже, это чувствует ее сын. Ведь годовалый малыш зовет мамочку по имени.

"Я думаю, что рождение ребенка стало для меня большим перерождением, в том числе и в творческом плане. Быть матерью... странно говорить об этом. По какой-то причине я не отождествляю себя с этим словом. Экс говорит "Клэр" вместо "мама". Может он чувствует мое отвращение к этому слову", — призналась Граймс.

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