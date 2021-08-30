Украинский ведущий с женой и детьми отдыхает на курорте в Турции.

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Известный украинский ведущий Григорий Решетник отправился в отпуск перед учебным годом. С собой на курорт в Турцию он взял жену и троих сыновей – Ивана, Дмитрия и Александра.

На своих страницах в Инстаграм Григорий и его жена Кристина опубликовали серию фото с отдыха. Они позировали на фоне пальм и живописных садов, а также в бассейне, где весело проводили время.

«Ну какой же кайф проживать вместе лучшие моменты жизни! Ни на что бы в мире это не променяла!», - подписала кадр супруга звезды.

По ее словам, первый день в Турции был потрясающим. А Григорий подписал снимки лаконично: «Отпуск».

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