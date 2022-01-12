Как правильно посевать на Старый Новый год
Посевание на Старый Новый год - давний обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай в следующем году. Сейчас посевальники преследуют другие цели, но традиции остаются традициями. Посевальщики ходят от дома к дому, желая хозяевам всего наилучшего. О том, как же правильно посевать и какие традиции следует соблюдать, расскажет Ivona.
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Что должны иметь при себе посевальщики?
Во-первых, хорошее настроение и добрые помыслы. Во-вторых, рукавицы, которые наполняют зерном. Это не обязательно должна быть пшеница, можно брать ячмень, рожь и даже рис. Вместо рукавиц можно использовать тканевые мешочки.
Как происходит посевание
Компания добрых молодцев (а посевать ходят исключительно мальчики и мужчины) спрашивают позволения на посевание. Если хозяева соглашаются, ребята начинают посевать - рассыпать по комнате зерно и петь или рассказывать посевалки. Зерно, которым посевают, нельзя выметать до заката солнца.
Принято считать, что первый посевающий приносит в дом счастье и благополучие, поэтому посевать начинали с собственного жилища, за что родители одаривали любимое чадо деньгами. Дальше шли к родственникам, соседям, односельчанам.
Обычно посевальщиков угощают выпечкой, сладостями, фруктами, иногда дают деньги.
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Несколько посевалок на Старый Новый год:
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый Год -
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости - скотинке,
Теплой будки - собачонку,
Блюдца молока - котенку,
Горсть пшеницы - петушку,
Девку красную - дружку,
Деток малых - папе с мамой,
Бабушке - внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле - копнами,
На столе - пирогами!
***
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Сію, сію, засіваю
З Новим Роком Вас вітаю!
Сію щедро із долоні,
По долівці по ослоні
Засіваю Вашу Xату
Будьте радісні й багаті!
Сію густо перехресно
На добробут людям чесним.
Промовляю з кожним кроком
З Новим Щастям, з Новим Роком!
***
Ходит Илья на Василя,
Несет пугу метяную,
Туда махнет и сюда махнет,
В поле ядро, а в доме добро,
В поле колосок, а в доме пирожок
Зароди Боже, жито, пшеницу,
Всякую пашницу!
С Новым годом и с Василем!
Автор: Надя Пасичник
Ранее мы рассказывали, что приготовить на Старый Новый год.
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