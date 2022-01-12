Посевание  на Старый Новый год - давний обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай в следующем году. Сейчас посевальники преследуют другие цели, но традиции остаются традициями. Посевальщики ходят от дома к дому, желая хозяевам всего наилучшего. О том, как же правильно посевать и какие традиции следует соблюдать, расскажет Ivona.

Читай также: Старый Новый год: Традиционные и прикольные посевалки для детей

Что должны иметь при себе посевальщики?

Во-первых, хорошее настроение и добрые помыслы. Во-вторых, рукавицы, которые наполняют зерном. Это не обязательно должна быть пшеница, можно брать ячмень, рожь и даже рис.  Вместо рукавиц можно использовать тканевые мешочки.

Как правильно посевать на Старый Новый год
Как правильно посевать на Старый Новый год
pinterest.com

Как происходит посевание

Компания добрых молодцев (а посевать ходят исключительно мальчики и мужчины) спрашивают позволения на посевание. Если хозяева соглашаются, ребята начинают посевать - рассыпать по комнате зерно и петь или рассказывать посевалки. Зерно, которым посевают, нельзя выметать до заката солнца.

Принято считать, что первый посевающий приносит в дом счастье и благополучие, поэтому посевать начинали с собственного жилища, за что родители одаривали любимое чадо деньгами. Дальше шли к родственникам, соседям, односельчанам. 

Как правильно посевать на Старый Новый год
Как правильно посевать на Старый Новый год
pinterest.com

Обычно посевальщиков угощают выпечкой, сладостями, фруктами, иногда дают деньги. 

Читай также: Лучшие щедровки в Старый Новый год: Тексты песен на украинском языке

Несколько посевалок на Старый Новый год: 

Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый Год -
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости - скотинке,
Теплой будки - собачонку,
Блюдца молока - котенку,
Горсть пшеницы - петушку,
Девку красную - дружку,
Деток малых - папе с мамой,
Бабушке - внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!

***

Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле - копнами,
На столе - пирогами!

Как правильно посевать на Старый Новый год
Как правильно посевать на Старый Новый год
pinterest.com

***

Читай также: Старый Новый год: Что должно быть на столе?

Сію, сію, засіваю
З Новим Роком Вас вітаю!
Сію щедро із долоні,
По долівці по ослоні
Засіваю Вашу Xату
Будьте радісні й багаті!
Сію густо перехресно
На добробут людям чесним.
Промовляю з кожним кроком
З Новим Щастям, з Новим Роком!

***

Ходит Илья на Василя,
Несет пугу метяную,
Туда махнет и сюда махнет,
В поле ядро, а в доме добро,

В поле колосок, а в доме пирожок
Зароди Боже, жито, пшеницу,
Всякую пашницу!
С Новым годом и с Василем!

Автор: Надя Пасичник

Ранее мы рассказывали, что приготовить на Старый Новый год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.