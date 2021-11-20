Сегодня, 20 ноября, во всем мире отмечают День детей или День ребенка. Ivona выбрала для вас самые интересные, добрые, поучительные стихи о детстве.

Вы не видели аиста?

Дядя, скажите пожалуйста,
Вы в парке не видели
Белого аиста?

Мне папа сказал по секрету от мамы,
Что нас ожидает сюрприз, самый-самый:
Нам осенью аист подкинет мальчишку,
Такого же точно как я, шалунишку.

А мне бы хотелось его попросить,
Братишку нам осенью не приносить.
Пусть лучше пораньше подарит сестренку -
Сестренка гораздо нужнее ребенку.

                         Д. Татарковский 

***

Огни погасли в доме,
И все затихло в нем;
В своих кроватках детки
Заснули сладким сном.

С небес далеких кротко
Глядит на них луна;
Вся комнатка сияньем
Ее озарена.

Глядят из сада ветки
Берез и тополей
И шепчут: “Охраняем
Мы тихий сон детей;

Пусть радостные снятся
Всю ночь малюткам сны,
Чудесные виденья
Из сказочной страны.

Когда ж безмолвной ночи
На смену день придет,
Их грезы песня птички
Веселая прервет…

Цветы, как братья милым,
Привет пришлют им свой,
Головками кивая,
Блестящими росой…“.

                     А. Плещев 

Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка
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***

Даже кубики устали
Целый день со мной играть, –
Спать игрушки убежали

В шифоньер да под кровать.

Только слон, медведь и заяц
Задремали на столе,
Черный пес уже не лает,
Не поет мне песню лев…

Мне не спится без игрушки.
Загляните под кровать.
Папа, мама, дайте хрюшку,
С ней теплее засыпать!

                     Сергей Вострокнутов

Мамин хвостик

Говорят я – мамин хвостик,
Мне без мамы – никуда!
Ну скажите, разве можно,
Без меня прожить полдня?
Если вдруг я заиграюсь,
А мамули рядом нет,
Я, конечно, испугаюсь
И бегу быстрее к ней!
С мамой рядом я на кухне,
Вместе ходим по делам,
И вдвоём с ней смотрим мультик,
Делим грушу пополам!
Хвостик мамин я любимый,
Мама  тоже без меня,
Жить не может ни минуты,
Без любимого хвоста!

              Л. Алейникова 

Мой брат меня не узнает

У меня родился брат.
Я братишке очень рад.
Хочу с ним играться,
В морской бой сражаться.

Но пока брат много спит,
Плачет, кушает, сопит.
И меня не узнаёт...
Что-то долго он растёт!

Вот боюсь, что постарею,
Поиграть с ним не успею.

                      Е. Арсенина

***

Два конвертика в коляске,
По всему видать – сыны.
Одинаковые глазки,
Одинаковые сны.

Сразу две улыбки маме,
Две заботы жизнь дала,
Две судьбы, двойной экзамен,
Две надежды, два крыла.

                    В. Кошелева

Я расту

А я не знал, что я расту
Все время, каждый час.
Я сел на стул -
Но я расту,
Расту, шагая в класс.

Расту,
Когда гляжу в окно,
Расту,
Когда сижу в кино,
Когда светло,
Когда темно,
Расту,
Расту я все равно.

Идет борьба
За чистоту,
Я подметаю
И расту.

Сажусь я с книжкой
На тахту,
Читаю книжку
И расту.

Стоим мы с папой
На мосту,
Он не растет,
А я расту.

Отметку ставят мне
Не ту,
Я чуть не плачу,
Но расту.

Расту и в дождик,
И в мороз,
Уже я маму
Перерос!

    Агния Барто

Взрослые дети

Взрослые —
Стоит лишь
к ним приглядеться,
и сразу увидишь,
как много в них детства.
И в папе, и в маме,
и в строгом прохожем,
и в стареньких дедушке
с бабушкой – тоже.
Особенно это заметно бывает,
когда они что-нибудь,
вдруг, разбивают,
когда покупают
обновку с получки,
когда получают подарок
от внучки.
Они и смеяться умеют,
как дети.
Но все они взрослые –
взрослые дети.
И тем
отличаются от детворы,
что времени мало у них
для игры.

        Анатолий Мовшович

Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка
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Стихи про детей на украинском языке

***

Боягуз

Я вночі всього боюсь,

Бо живе десь Боягузь!

Тільки я лягаю спати,

Починає він зітхати,

Під вікном ховається,

З мене насміхається,

То дверима – рип-рип,

То у шафі – скрип-скрип!

Я під ковдрою лежу.

Я від страху весь дрижу!

Дріб зубами вибиваю

Боягузя уявляю.

І не можу ні на мить

Боягузя уявить!

Та нарешті я підвівся,

В шафі все передивися.

Перевірив чобіток,

Озирнувся у куток.

А в кутку сидить, дивлюсь, -

Боягузь!

Він устав, хвіст підняв

І тихесенько сказав: -

Н-няв!

                       Г. Мапик

***

Бруднуля

Шапочка у глині,

Сажа на коліні,

Пальчики зелені,

Плаття у смажені.

У смажені навіть ніс,

На щоках сліди від сліз.

Отака Гануля,

Дівчинка-бруднуля.

Ранком вона встала –

Постіль не прибрала.

І надула губки:

Нащо чистить зубки? –

Умивалась нашвидку:

Бруд увесь на рушнику.

Отака Гануля,

Дівчинка-бруднуля.

Після дощику в дворі

Любо гратись дітворі.

Всі такі гарненькі,

Всі такі чистенькі.

Тільки де Гануля,

Дівчинка-бруднуля?

Вся замурзана, брудна,

Неохайна дуже –

Подивіться: ось вона

Влізла у калюжу.

Як у вашім дитсадку

Ви зустрінете таку,

То скажіть їй хором:

- Сором!

Сором!

Сором!

                   Г.Бойко

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