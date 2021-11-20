Всемирный день ребенка: стихи о детстве
Сегодня, 20 ноября, во всем мире отмечают День детей или День ребенка. Ivona выбрала для вас самые интересные, добрые, поучительные стихи о детстве.
Вы не видели аиста?
Дядя, скажите пожалуйста,
Вы в парке не видели
Белого аиста?
Мне папа сказал по секрету от мамы,
Что нас ожидает сюрприз, самый-самый:
Нам осенью аист подкинет мальчишку,
Такого же точно как я, шалунишку.
А мне бы хотелось его попросить,
Братишку нам осенью не приносить.
Пусть лучше пораньше подарит сестренку -
Сестренка гораздо нужнее ребенку.
Д. Татарковский
***
Огни погасли в доме,
И все затихло в нем;
В своих кроватках детки
Заснули сладким сном.
С небес далеких кротко
Глядит на них луна;
Вся комнатка сияньем
Ее озарена.
Глядят из сада ветки
Берез и тополей
И шепчут: “Охраняем
Мы тихий сон детей;
Пусть радостные снятся
Всю ночь малюткам сны,
Чудесные виденья
Из сказочной страны.
Когда ж безмолвной ночи
На смену день придет,
Их грезы песня птички
Веселая прервет…
Цветы, как братья милым,
Привет пришлют им свой,
Головками кивая,
Блестящими росой…“.
А. Плещев
***
Даже кубики устали
Целый день со мной играть, –
Спать игрушки убежали
В шифоньер да под кровать.
Только слон, медведь и заяц
Задремали на столе,
Черный пес уже не лает,
Не поет мне песню лев…
Мне не спится без игрушки.
Загляните под кровать.
Папа, мама, дайте хрюшку,
С ней теплее засыпать!
Сергей Вострокнутов
Мамин хвостик
Говорят я – мамин хвостик,
Мне без мамы – никуда!
Ну скажите, разве можно,
Без меня прожить полдня?
Если вдруг я заиграюсь,
А мамули рядом нет,
Я, конечно, испугаюсь
И бегу быстрее к ней!
С мамой рядом я на кухне,
Вместе ходим по делам,
И вдвоём с ней смотрим мультик,
Делим грушу пополам!
Хвостик мамин я любимый,
Мама тоже без меня,
Жить не может ни минуты,
Без любимого хвоста!
Л. Алейникова
Мой брат меня не узнает
У меня родился брат.
Я братишке очень рад.
Хочу с ним играться,
В морской бой сражаться.
Но пока брат много спит,
Плачет, кушает, сопит.
И меня не узнаёт...
Что-то долго он растёт!
Вот боюсь, что постарею,
Поиграть с ним не успею.
Е. Арсенина
***
Два конвертика в коляске,
По всему видать – сыны.
Одинаковые глазки,
Одинаковые сны.
Сразу две улыбки маме,
Две заботы жизнь дала,
Две судьбы, двойной экзамен,
Две надежды, два крыла.
В. Кошелева
Я расту
А я не знал, что я расту
Все время, каждый час.
Я сел на стул -
Но я расту,
Расту, шагая в класс.
Расту,
Когда гляжу в окно,
Расту,
Когда сижу в кино,
Когда светло,
Когда темно,
Расту,
Расту я все равно.
Идет борьба
За чистоту,
Я подметаю
И расту.
Сажусь я с книжкой
На тахту,
Читаю книжку
И расту.
Стоим мы с папой
На мосту,
Он не растет,
А я расту.
Отметку ставят мне
Не ту,
Я чуть не плачу,
Но расту.
Расту и в дождик,
И в мороз,
Уже я маму
Перерос!
Агния Барто
Взрослые дети
Взрослые —
Стоит лишь
к ним приглядеться,
и сразу увидишь,
как много в них детства.
И в папе, и в маме,
и в строгом прохожем,
и в стареньких дедушке
с бабушкой – тоже.
Особенно это заметно бывает,
когда они что-нибудь,
вдруг, разбивают,
когда покупают
обновку с получки,
когда получают подарок
от внучки.
Они и смеяться умеют,
как дети.
Но все они взрослые –
взрослые дети.
И тем
отличаются от детворы,
что времени мало у них
для игры.
Анатолий Мовшович
Стихи про детей на украинском языке
***
Боягуз
Я вночі всього боюсь,
Бо живе десь Боягузь!
Тільки я лягаю спати,
Починає він зітхати,
Під вікном ховається,
З мене насміхається,
То дверима – рип-рип,
То у шафі – скрип-скрип!
Я під ковдрою лежу.
Я від страху весь дрижу!
Дріб зубами вибиваю
Боягузя уявляю.
І не можу ні на мить
Боягузя уявить!
Та нарешті я підвівся,
В шафі все передивися.
Перевірив чобіток,
Озирнувся у куток.
А в кутку сидить, дивлюсь, -
Боягузь!
Він устав, хвіст підняв
І тихесенько сказав: -
Н-няв!
Г. Мапик
***
Бруднуля
Шапочка у глині,
Сажа на коліні,
Пальчики зелені,
Плаття у смажені.
У смажені навіть ніс,
На щоках сліди від сліз.
Отака Гануля,
Дівчинка-бруднуля.
Ранком вона встала –
Постіль не прибрала.
І надула губки:
Нащо чистить зубки? –
Умивалась нашвидку:
Бруд увесь на рушнику.
Отака Гануля,
Дівчинка-бруднуля.
Після дощику в дворі
Любо гратись дітворі.
Всі такі гарненькі,
Всі такі чистенькі.
Тільки де Гануля,
Дівчинка-бруднуля?
Вся замурзана, брудна,
Неохайна дуже –
Подивіться: ось вона
Влізла у калюжу.
Як у вашім дитсадку
Ви зустрінете таку,
То скажіть їй хором:
- Сором!
Сором!
Сором!
Г.Бойко
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