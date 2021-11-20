Во Всемирный день ребенка 2021 почитайте красивые стихи с детьми и про детей

Сегодня, 20 ноября, во всем мире отмечают День детей или День ребенка. Ivona выбрала для вас самые интересные, добрые, поучительные стихи о детстве.

Вы не видели аиста?

Дядя, скажите пожалуйста,

Вы в парке не видели

Белого аиста?



Мне папа сказал по секрету от мамы,

Что нас ожидает сюрприз, самый-самый:

Нам осенью аист подкинет мальчишку,

Такого же точно как я, шалунишку.



А мне бы хотелось его попросить,

Братишку нам осенью не приносить.

Пусть лучше пораньше подарит сестренку -

Сестренка гораздо нужнее ребенку.

Д. Татарковский

***

Огни погасли в доме,

И все затихло в нем;

В своих кроватках детки

Заснули сладким сном.

С небес далеких кротко

Глядит на них луна;

Вся комнатка сияньем

Ее озарена.

Глядят из сада ветки

Берез и тополей

И шепчут: “Охраняем

Мы тихий сон детей;

Пусть радостные снятся

Всю ночь малюткам сны,

Чудесные виденья

Из сказочной страны.

Когда ж безмолвной ночи

На смену день придет,

Их грезы песня птички

Веселая прервет…

Цветы, как братья милым,

Привет пришлют им свой,

Головками кивая,

Блестящими росой…“.

А. Плещев

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***

Даже кубики устали

Целый день со мной играть, –

Спать игрушки убежали

В шифоньер да под кровать.

Только слон, медведь и заяц

Задремали на столе,

Черный пес уже не лает,

Не поет мне песню лев…

Мне не спится без игрушки.

Загляните под кровать.

Папа, мама, дайте хрюшку,

С ней теплее засыпать!

Сергей Вострокнутов

Мамин хвостик

Говорят я – мамин хвостик,

Мне без мамы – никуда!

Ну скажите, разве можно,

Без меня прожить полдня?

Если вдруг я заиграюсь,

А мамули рядом нет,

Я, конечно, испугаюсь

И бегу быстрее к ней!

С мамой рядом я на кухне,

Вместе ходим по делам,

И вдвоём с ней смотрим мультик,

Делим грушу пополам!

Хвостик мамин я любимый,

Мама тоже без меня,

Жить не может ни минуты,

Без любимого хвоста!

Л. Алейникова

Мой брат меня не узнает

У меня родился брат.

Я братишке очень рад.

Хочу с ним играться,

В морской бой сражаться.



Но пока брат много спит,

Плачет, кушает, сопит.

И меня не узнаёт...

Что-то долго он растёт!



Вот боюсь, что постарею,

Поиграть с ним не успею.

Е. Арсенина

***

Два конвертика в коляске,

По всему видать – сыны.

Одинаковые глазки,

Одинаковые сны.



Сразу две улыбки маме,

Две заботы жизнь дала,

Две судьбы, двойной экзамен,

Две надежды, два крыла.

В. Кошелева

Я расту

А я не знал, что я расту

Все время, каждый час.

Я сел на стул -

Но я расту,

Расту, шагая в класс.

Расту,

Когда гляжу в окно,

Расту,

Когда сижу в кино,

Когда светло,

Когда темно,

Расту,

Расту я все равно.

Идет борьба

За чистоту,

Я подметаю

И расту.

Сажусь я с книжкой

На тахту,

Читаю книжку

И расту.

Стоим мы с папой

На мосту,

Он не растет,

А я расту.

Отметку ставят мне

Не ту,

Я чуть не плачу,

Но расту.

Расту и в дождик,

И в мороз,

Уже я маму

Перерос!

Агния Барто

Взрослые дети



Взрослые —

Стоит лишь

к ним приглядеться,

и сразу увидишь,

как много в них детства.

И в папе, и в маме,

и в строгом прохожем,

и в стареньких дедушке

с бабушкой – тоже.

Особенно это заметно бывает,

когда они что-нибудь,

вдруг, разбивают,

когда покупают

обновку с получки,

когда получают подарок

от внучки.

Они и смеяться умеют,

как дети.

Но все они взрослые –

взрослые дети.

И тем

отличаются от детворы,

что времени мало у них

для игры.



Анатолий Мовшович



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Стихи про детей на украинском языке

***

Боягуз

Я вночі всього боюсь,

Бо живе десь Боягузь!

Тільки я лягаю спати,

Починає він зітхати,

Під вікном ховається,

З мене насміхається,

То дверима – рип-рип,

То у шафі – скрип-скрип!

Я під ковдрою лежу.

Я від страху весь дрижу!

Дріб зубами вибиваю

Боягузя уявляю.

І не можу ні на мить

Боягузя уявить!

Та нарешті я підвівся,

В шафі все передивися.

Перевірив чобіток,

Озирнувся у куток.

А в кутку сидить, дивлюсь, -

Боягузь!

Він устав, хвіст підняв

І тихесенько сказав: -

Н-няв!

Г. Мапик

***

Бруднуля

Шапочка у глині,

Сажа на коліні,

Пальчики зелені,

Плаття у смажені.

У смажені навіть ніс,

На щоках сліди від сліз.

Отака Гануля,

Дівчинка-бруднуля.

Ранком вона встала –

Постіль не прибрала.

І надула губки:

Нащо чистить зубки? –

Умивалась нашвидку:

Бруд увесь на рушнику.

Отака Гануля,

Дівчинка-бруднуля.

Після дощику в дворі

Любо гратись дітворі.

Всі такі гарненькі,

Всі такі чистенькі.

Тільки де Гануля,

Дівчинка-бруднуля?

Вся замурзана, брудна,

Неохайна дуже –

Подивіться: ось вона

Влізла у калюжу.

Як у вашім дитсадку

Ви зустрінете таку,

То скажіть їй хором:

- Сором!

Сором!

Сором!

Г.Бойко

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