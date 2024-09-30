Первые фото из роддома

Известная датская модель Нина Агдал, которая в 2016-2017 годах была в отношениях со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо, впервые стала мамой. 32-летняя звезда подиумов и обложек родила дочь от своего 29-летнего жениха — рестлера, актера и ютуб-блогера Логана Пола.

Читай также: 40-летняя дочь последнего короля Греции «с третьей попытки» вышла замуж

В воскресенье, 29 сентчября, влюбленные выпустили общий пост в инстаграм с первыми фото и видео из роддома. На одном из кадров новоиспеченные родители показали крупным планом лицо малышки. В подписи к подборке снимков Логан и Нина рассекретили имя девочки.

«Эсме Агдал Пол вошла в чат», — лаконично написал рестлер.

Напомним, что о помолвке пары стало известно летом прошлого года, а в апреле 2024-го Нина объявила о беременности.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Logan Paul (@loganpaul)

Ранее мы писали, что предательница Ани Лорак выходит замуж за испанского массажиста.