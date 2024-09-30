Что известно о первом внуке покойного лидера рок-группы Nirvana

Американская художница и модель Фрэнсис Бин Кобейн спустя год после свадьбы впервые стала матерью. 32-летняя дочь Курта Кобейна и Кортни Лав и ее второй муж, скейтбордист и предприниматель Райли Хоук, объявили о рождении сына.

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На своей странице в инстаграм Фрэнсис разместила несколько черно-белых фото с новорожденным мальчиком и сообщила, что ее первенец появился на свет 17 сентября. Ребенка назвали Ронин Уокер.

«Добро пожаловать в мир, самый прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете», — написала Фрэнсис.

Напомним, что Кобейн и Хоук начали встречаться в начале 2022 года и поженились 7 октября 2023-го.

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Допис, поширений Frances Bean Cobain (@thespacewitch)

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