Единственная дочь Курта Кобейна объявила о рождении первенца
Что известно о первом внуке покойного лидера рок-группы Nirvana
Американская художница и модель Фрэнсис Бин Кобейн спустя год после свадьбы впервые стала матерью. 32-летняя дочь Курта Кобейна и Кортни Лав и ее второй муж, скейтбордист и предприниматель Райли Хоук, объявили о рождении сына.
Читай также: Предательница Ани Лорак выходит замуж за испанского массажистаНа своей странице в инстаграм Фрэнсис разместила несколько черно-белых фото с новорожденным мальчиком и сообщила, что ее первенец появился на свет 17 сентября. Ребенка назвали Ронин Уокер.
«Добро пожаловать в мир, самый прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете», — написала Фрэнсис.
Напомним, что Кобейн и Хоук начали встречаться в начале 2022 года и поженились 7 октября 2023-го.
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