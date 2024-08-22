Звезда «Ривердейла» Ванесса Морган рассекретила имя дочери
Известная канадская актриса и певица Ванесса Морган призналась, какое имя выбрала для младшего ребенка. 1 августа 32-летняя исполнительница ролей принцессы Лирии в «Хрониках Шаннары» и Тони Топаз в «Ривердейле» объявила о том, что родила дочь от нынешнего бойфренда Джеймса Карника.
Читай также: «Мисс» Апанасенко рассекретила, как ей удалось избежать растяжек во время беременностиСпустя три недели Ванесса зашла в соцсети, чтобы поделиться деталями родов и рассекретить имя маленькой наследницы. На своей странице в инстаграм знаменитость, что назвала девочку Кайя Отум Скай и указала датой ее рождения 27 июля. Также Морган поделилась первой семейной фотосессией в новом составе. Подборка кадров начиналась с черно-белого фото с ножками новорожденной дочери актрисы.
«Кайя Отем Скай. Родилась 27 июля. Наслаждалась всеми объятиями малыша за последние 3 недели с нашим ангелом. За гранью благодарности», — написала Ванесса.
Напомним, что у Морган есть еще 3-летний сын Ривер от бывшего мужа — бейсболиста Майкла Копека.
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