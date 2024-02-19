Модель Дарья Хлистун две недели назад родила второго ребенка

Украинская модель Дарья Хлистун, которая 6 февраля подарила второго ребенка главному герою десятого сезона шоу «Холостяк» Макса Михайлюка, призналась, где ей было комфортнее рожать — в Украине или в Канаде. В 2021 году дочь пары Ариана появилась на свет в одной из клиник в Киеве, а сын Димитрий из-за полномасштабной войны родился за пределами Украины — в провинции Онтарио.

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В Инстаграм-сторис Хлистун написала, что в украинском роддоме медперсонал о ней заботился в то время, как из канадской больнице ее выписали уже на следующий день. Знаменитость отметила, что в Киеве ей качественно сделали кесарево сечение с почти незаметным шрамом. Дарья рассекретила, что пользовалась услугами медицинского центра ADONIS.

«Есть свои плюсы и минусы, что там, что там. В Украине больше заботились, в Канаде никто не будет париться и даже выпишется на следующий день. По операции все равно хорошо и быстро. Хотя пока рано говорить за Канаду, но в Украине мне сделали очень хорошо кесарево. Потому что даже шел едва заметен», — поделилась впечатлениями Дарья.

Дарья Хлистун высказалась о родах в Украине и Канаде instagram.com/dasha_khlystun_

Дарья Хлистун высказалась о родах в Украине и Канаде instagram.com/dasha_khlystun_

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