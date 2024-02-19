Звездная пара вместе с 2016 года

Американская актриса Руни Мара снова станет мамой. 38-летняя звезда «Девушки с татуировкой дракона» ждет второго ребенка от своего жениха, 49-летнего актера фильмов «Джокер» и «Наполеон» Хоакина Феникса.

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Мара рассекретила беременность во время посещения красной дорожки Берлинского кинофестиваля. На премьере фильма «Кухня» (La cocina) знаменитость демонстрировала фотографам уже довольно большой животик в длинном черном платье с оголенными плечами.

Руни и Хоакин пока держат в тайне пол ребенка и предварительную дату родов.

Напомним, что пара начала встречаться в 2016 году после совместных съемок в драме «Мария Магдалина». Спустя три года стало известно об их помолвке. Сейчас Мара и Феникс воспитывают трехлетнего сына Ривера.

Руни Мара беременна во второй раз / Источник: Getty Images

Руни Мара беременна во второй раз / Источник: Getty Images

Руни Мара беременна во второй раз / Источник: Getty Images

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