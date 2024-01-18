Участница «Холостяка» рассказала о сложностях во время рождения первенца

«Рожала с ковидом»: Варлей заразилась коронавирусом за день до схваток instagram.com/viktoriavarley

Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Виктория Варлей рассекретила, что заразилась коронавирусом в последние дни беременности. В интервью YouTube-каналу «Олицька» 39-летняя блогерша и актриса призналась, что симптомы заболевания у нее появились всего за день до схваток.

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По словам Варлей, ей пришлось идти на роды в частную клинику с ковидом. Сначала планировалось, что звезда будет находится в vip-палате, однако из-за заболевания ее поместили в инфекционное отделение.

«Я за день до начала схваток заболела ковидом. Впервые в жизни. Как это могло произойти? Я рожала с ковидом. Она также добавила, что из-за неожиданной болезни ей пришлось сменить комфортабельную палату, которую они оплатили заранее, на другую. Мы лежали в отдельном блоке. Муж ходил на 8 этаж, где я должна была лежать, где был вип, лакшери. А мы лежали с малой на отдельном этаже, для тех, у кого ковид или еще что-то», — вспомнила она.

Виктория добавила, что не смогла насладиться первыми моментами материнства в роддоме, поскольку из-за ковида ей не разрашили быть с ребенком. 1 января Варлей родила девочку Мишель.

«Мне не позволили ее понюхать, поцеловать. Я была в маске постоянно. Но хорошо, что ей ничего не передалось. Это чудо, я считаю», — поделилась знаменитость.

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